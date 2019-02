Sinkistä riitti tarinaa – Boliden Kokkolan uusi toimitusjohtaja Antti Kontiainen kuunteli entisten työntekijöitten tarinoita sinkkitehtaan vaiheista



Boliden Kokkolan tuore toimitusjohtaja Antti Kontiainen vieraili OKLA:n eläkeläisten vieraana Tervakartanon juttutuvalla. Sitä juttua todellakin riitti, kun noin 60 entistä työntekijää kertoi elämästä entisen Outokummun tehtaiden eli nykyisten Boliden Kokkolan, Freeport Cobaltin ja kaupungin voimalaitoksen palveluksessa.

– Oli todella mukava tulla kuulemaan entisistä ajoista ja sinkkitehtaan historiasta. Tilaisuuden kävijämäärä yllätti positiivisesti. Kyllähän se kertoo, että työnantajasta on aikanaan pidetty, kun edelleen ollaan tiiviisti yhteydessä. Entisistä sinkkitehtaan työntekijöistä välittyi se hyvä yhteishenki, mikä tehtaalla on myös tänä päivänä, Kontiainen kertoi.

Sinkkiä alettiin valmistamaan Kokkolassa Ykspihlajan teollisuusalueella loppuvuodesta 1969 eli 50 vuotta sitten. Parhaimmillaan Kokkolan Outokummun henkilöstömäärä oli peräti 1827 vuonna 1975.

– Se oli oma kaupunkinsa kaupungin sisällä, OKLA:n puheenjohtaja Raimo Harsunen tiivistää.

Vuoden 2004 alussa sinkkitehdas siirtyi Outokummulta ruotsalaisen Bolidenin omistukseen.

– Sen jälkeen Boliden on menestynyt erinomaisesti ja Outokummulla on mennyt huomattavasti heikommin, eläkeläiset ovat huomioineet.

Vuoden alusta toimitusjohtajan pestin vastaanottanut Antti Kontiainen on syntynyt Sulkavalla 1964 ja viettänyt nuoruutensa Lieksassa. Ensimmäinen työpaikka oli Vaasassa Wärtsilän leivissä. Kontiainen on viihtynyt nykyisessä pestissään Kokkolassa hyvin.

– Mielenkiintoista ja haastavaa työtä. Sinkin valmistusprosessiin tutustuin tietysti jo ennen Kokkolaan tuloa, mutta luonnollisesti tietämys on lisääntynyt tässä reilun kuukauden aikana. Ympäristöön liittyvät asiat ovat koko ajan enemmän esillä Bolidenin toiminnassa, Kontiainen taustoittaa.

Boliden Kokkolalla on noin 550 työntekijää ja yritys on vakaalla pohjalla. Kokkolan tehdas on Suomen ainoa sinkkitehdas ja Euroopan toiseksi suurin. Bolidenin toinen sinkkitehdas on Norjan Oddassa ja se on kutakuinkin puolta pienempi kuin Kokkolan sulatto.

– Kaiken pohjana on, että tuotanto on kannattavaa bisnestä. Sitä ei kannata pitää itsestäänselvyytenä. Sen eteen täytyy tehdä joka päivä töitä, Kontiainen muistuttaa.

Juttutuvalla oli monia, joilla oli pitkä työura sinkkitehtaalla. Yli 40 vuoden ura ei ole harvinaisuus. Erkki Palola valoi ensimmäisen sinkkiharkon Kokkolan tehtaassa vuonna 1969.

– Olihan siinä alussa monenlaista tapahtumaa, kun prosessia kehitettiin. Palovammat olivat tuttuja, mutta siitä se lähti 50 vuotta sitten, Palola muistelee.

Tehtaassa oli paljon persoonia ja sattumuksia tapahtui. Esimerkiksi 1975 tehtaalla kiellettiin radion kuunteleminen, mikä aiheutti työntekijöissä närää. Lakoiltakaan ei vältytty. Loppujen lopuksi tilanne ratkesi onnellisesti, kun Outokummun pääpaikalta tuli sähke: Radio soimaan ja miehet töihin!

OKLA:n eläkeläiset kokoontuvat kahdesti kuussa juttutuvalle. Lisäksi he järjestävät reissuja ja muuta ajanvietettä jäsenilleen. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 250.

– Kyllä tämä on erinomainen tapa viettää aikaansa. Täällä me parannetaan maailmaa ja samalla tämä on sosiaalisesti tärkeä tukiverkko ikääntyville ihmisille, jäsenet kertovat.