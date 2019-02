Lapset kysyvät - Sami Jauhojärvi vastaa



Mikä on maailman suurin hiihtomäki, jos se ei ole Vetelin Puusaaressa?

Aino 5 vuotta

Maailmancupissa suurin hiihtomäki on Tour de Skin loppunousu Alpe Cermis, jossa on 405 nousumetriä (vertikaalinousua). Yksittäinen kovin rataprofiili löytyy Holmenkollenilta Oslosta, jossa 50 kilometrillä käytettävässä 8,3 kilometrin kierroksella korkeuseroa on 108 metriä.

Yksittäinen nousu on 76 metriä ja kokonaisnousua kierrokselle tulee 334 metriä. Eli 50 kilometrin matkalla nousua tulee 2004 metriä, joka on maksimaalinen, jonka FIS:n (Kansainvälinen Hiihtoliitto) säännöt sallivat.

Sami Jauhojärvi

Olympiavoittaja, MM-pronssimitalisti

Yle urheilun asiantuntija

Miksei talvella ole tivolia?

Leevi 5 vuotta

Hei Leevi,

Kiitos hienosta kysymyksestäsi! Itse asiassa talvitivoli on ollut joskus olemassa, se toimi sisätiloissa Helsingissä vuosina 1928-1942 ja sitä kutsuttiin myös joulutivoliksi.

Jotkin eläin- ja peliteltat kiersivät myös talvimarkkinoilla ympäri Suomen vielä tämän jälkeenkin, tuolloin tivoli rakennettiin kamiinoilla lämmitettyihin telttoihin ja mukana oli myös erilaisia ohjelmanumeroita kuten taikureiden esityksiä.

Karuselleja ja muita laitteita oli tuohon aikaan selvästi vähemmän kuin tänä päivänä.

Talvitivoli oli kova ponnistus, tivolitelttoja oli hankalaa lämmittää ja myös eläinten hoito oli talvisin haastavaa. Tänä päivänä tivoli on monella tapaa erilainen. Tivoli rakennetaan ulos, mukanamme ei kulje eläimiä ja laitteitakin on jo reippaasti yli 20, mikä vaatii varsin ison tilan.

Nykyään tivoliimme kuuluvat laitteet on mahdollista rakentaa ulos myös talvella, ja oletkin saattanut joskus nähdä meidän karusellin vaikkapa jossain joulutapahtumassa luomassa tunnelmaa!

Talviaika on kuitenkin Suomessa niin kylmä ja luminen, ettei kokonaista tivolia ole järkevää rakentaa mihinkään, koska sekä laitteet että asiakkaat olisivat varmaan hieman kylmästä kankeita.

Mutta kuka tietää, ehkäpä joku osa talvitivolista herää vielä kerran henkiin!

Mukavaa talvea sinulle Leevi ja toivottavasti nähdään tivolissa!

Tinna Kontinen

Viestintäpäällikkö

Tivoli Sariola Oy

