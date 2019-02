Mässkärin luotsiasemayhdistyksellä edessään haastava vuosi

Mässkärin luotsiasema on hyvin suosittu retkeilykohde myös talvisin.

Mässkärin luotsiasema on hyvin suosittu retkeilykohde myös talvisin.

Pietarsaari

Tämä vuosi on Mässkär-yhdistykselle haasteellinen, koska viime kesänä Ådön edustalle uponneen m/s Mässkärin tilanne on auki. Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole venettä kesäksi. Uponneen veneen vakuutusselvitykset ovat kesken ja ensi kesän liikennöinti saarelle on mietintämyssyssä.

– Meillä olisi mahdollisuus liikennöidä 12 ihmistä vetävällä veneellä, mutta se on aivan liian vähän. Olemme etsineet jo pitempään tähän tarkoitukseen sopivampia ja riittävän suuria aluksia, mutta rahoitusta emme ole saaneet järjestettyä, sanoo Anders Boström luotsiyhdistyksestä.

Onnettomuus oli Boströmin mukaan henkisesti äärimmäisen vaikea isku yhdistyksen vapaaehtoisporukalle.

– Emme tavoittele voittoa ja kaiken teemme talkoolla. Onnettomuus on ollut laajasti julkisuudessa ja se on vetänyt ilmat porukasta, Boström jatkaa.

Mutta yhdistys jatkaa vastoinkäymisistä huolimatta toimintaansa ja ensimmäisenä tehtävänä on avata luotsiasema talviretkeilylle. Boström kertoo, että jään kantavuudesta ei ole huolta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Teräsjäätä on vähintään 25 senttimetriä koko reitin pituudelta. Mässkäristä kohti Ådötä jää on sileää ja kulkukelpoista, mutta paikoin ahtojäät tekevät reitistä liian liukkaan ja epätasaisen.

Yhdistyksen jäsenet seuraavat silmä tarkkana säätiedotuksia. Viime sunnuntaina vesisade tasoitti ahtojäätä ja tiivisti lumen jään päälle.

– Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu perjantaina, kun veden korkeuden ennustetaan nousevan jopa puoli metriä, Boström pohtii.

Reittiä Ådöstä Mässkäriin ei aurata, vaan se tampataan kulkukelpoiseksi lumikelkoilla.

– Olemme tässä tilanteessa täysin sään armoilla, emmekä tiedä varmasti mitä viikonloppuna tapahtuu.

Mässkärin reitin tilannetta voi seurata yhdistyksen kotisivuilta www.masskar.fi.

ps@pietarsaarensanomat.fi