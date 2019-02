Toholammilla lumi pöllysi penkkarimäessä – leima poskeen, ryyppy pullosta ja pulkan kyytiin



Hyvää on! Hörppy ja supertyttö ränniin, Anni Elamaa, Toholampi.

Jännitys tiivistyi Toholammin lukion aulassa hyvissä ajoin ennen kahtatoista ja nuorempia oppilaita pakkautui lumisadetta uhmaten pihaan rakennetun pulkkamäen varteen.

Ensimmäisenä abiturienteista mäkeen tuupattiin keijukaiseksi pukeutunut Tuomas Aho, joka pysyi pulkan kyydissä loppuun asti. Enemmän haastetta oli kookkaan dinosauruspuvun sisään kätkeytyneellä Konsta Finnilällä, jonka painovoima selätti jo puolivälissä mäkeä.

Hauska aamupäivä on ollut, vakuuttivat punahilkka-asuinen Jenna Tuikka ja supertyttö Anni Elamaa.

Abiristeilyn vuoro on viikonloppuna, sillä sitä ennen on vielä lukulomasta huolimatta lukiovelvollisuuksia – oppilaat tiesivät kertoa, että yksi abipojista on pestattu vielä vanhojen tansseihin perjantaina.