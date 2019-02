Pietarsaarelaisoppilaat marssivat kohti tervettä koulua – Oxhamnin sulkemista vaadittiin ponnekkaasti



Ruotsinkielisen Oxhamnin yläkoulun oppilaat ja heidän vanhempansa osan koulun henkilökunnasta kannustamana osoittivat joukkovoimaa torstaina Pietarsaaressa.

Koulupäivän päätteeksi noin 600 oppilaan koulu järjestäytyi puolen kilometrin marssille kohti kaupungin toria. Mielenilmauksen viesti oli selkeä:

– Olemme kaikki täällä yhden asian eli terveen koulun takia. Kaikilla on oikeus siihen. Se luo perustan tulevaisuudellemme ja koululle ilman keskittymisvaikeuksia, väsymystä, huimausta tai vastaavaa huonon sisäilman takia, Oxhamnin oppilas Maija Parkkinen puhui joukoille Raatihuoneen portailta.

Hän kuuluu itse niihin, jotka reagoivat koulun sisäilmaan, eikä halua kenenkään enää joutuvan kestämään samaa.

– On tärkeää että kaikki olette täällä. Me haluamme muutosta niin pian kuin mahdollista.

OpettajaTrygve Cederberg kertoi lähes 20 vuotta jatkuneista sisäilmaongelmista, jotka näkyvät sekä oppilaiden että opettajien sairasteluna. Testinäytteitä ilmasta on otettu, mutta ongelmien ei ole katsottu olevan niin pahoja, että koulu pitäisi sulkea.

– Näin ei voi jatkua. Emme voi katsella yhä useampien sairastuvan. Monilla on riski saada pysyviä terveysvaurioita. Se on kestämätöntä, vastuutonta ja moraalitonta.

Cederberg oli tyytyväinen siihen, että koulun pahiten ongelmia aiheuttava lisärakennus suljetaan tuoreella päätöksellä hiihtoloman jälkeen. Seuraavan askeleen pitää hänen mukaansa olla koko Oxhamnin koulun sulkeminen ensi syyslukukauden alusta ja korvaavien opetustilojen löytäminen.

– Mikään muu ei ole hyväksyttävää. Pietarsaaren nuorilla on oikeus terveeseen kouluun ja ympäristöön, jossa kukaan ei sairastu. Te nuoret olette arvokkainta, mitä meillä Pietarsaaressa on. Ja meillä aikuisilla on vastuu siitä, että teillä on ympäristö jossa voitte hyvin, Cederberg päätti puheenvuoronsa.

Marssijoiden joukossa ollut kuvaamataidon opettaja Monica Liljestrand-Jutila on joutunut itse siirtymään lukion tiloihin saatuaan astman Oxhamnin työvuosinaan.

– Oppilaani tulevat sinne. Minun osaltani ongelma on ratkaistu tällä tavoin, mutta tuen tätä mielenilmausta mielelläni.

Hän haluaisi rakennuttaa koko koulun uusiksi yrittämättä säilyttää mitään vanhaa.

– Niin saisimme modernin koulun, joka täyttäisi myös pedagogiset vaatimukset. Vanhan varaan ei ole paljon rakennettavissa. Uusia ongelmia tulee koko ajan, vaikka korjauksia on yritetty monena vuonna. Luulen, että hyvä yläkoulu olisi Pietarsaarelle vetonaula, Liljestrand-Jutila sanoo.

Hänen kolmesta yläkoulua käyneestä lapsestaan yksi on reagoinut sisäilmaan.

Opettajana hän hieman miettii vastaustaan kysymykseen koululakosta, jonka vanhemmat ovat julistaneet perjantaiksi.

– On erittäin hienoa, että voimme kokoontua ja sopia tällaisista asioista. Tätä me haluamme. Tavallaan teemme nyt hieman politiikkaa.

Minkä vastauksen haluaisit päättäjiltä nyt kuulla?

– Uudisrakennus.

Vanhempainyhdistys Triolenia edustava Petra Nylund perusteli toriyleisölle ja päättäjille perjantain lakkopäivää sillä, että myös nuorilla on oikeus näyttää selkeästi, että tilanne on vakava ja he haluavat muutosta.

– Koululakko on tietenkin täysin vapaaehtoinen. Kaikki, jotka haluavat mennä perjantaina kouluun, tietenkin menevät. Opettajat ovat työssään tavalliseen tapaan, Nylund muistutti.

Paikalla oli muutamia kaupungin päättäjiä. Poliitikot Owe Sjölund, Brita Brännbacka-Brunell ja Conny Englund ottivat vastaan vanhempien keräämän adressin, jossa vaaditaan korvaavia ratkaisuja Oxhamnin ongelmiin nopealla aikataululla. Nimiä kertyi yhteensä 749.

Vastaussanoissaan kaupunginhallitusta edustava Sjölund totesi, että demokratiaa voidaan pitää kulmikkaana ja hitaana, mutta loppujen lopuksi se takaa oikeudenmukaiset päätökset.

– Me tulemme löytämään seuraavaksi lukuvuodeksi ratkaisun, joka toimii. Valtuusto on jo päättänyt, että Oxhamnin investointi käynnistyy vuoden 2020 aikana. Luulen että kaikki työskentelevät sen eteen, että tämä pitää.

– Tämä tuskin jättää ketään kylmäksi, Sjölund kuvaili tapahtumaa.