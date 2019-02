Tiina Ojutkangas: Mikään ei ole niin kuin ennen – Ei edes nainen autokaupassa

Tämä tarina kertoo naisesta autokaupassa.

Jotkut ihmiset ovat viimeisen päälle autoihmisiä, merkkiuskollisia, suorastaan friikkejä.

Auto ei ole pelkästään kulkuneuvo vaan siihen sisältyy monenlaisia tunteita. Se on mahdollisesti statussymboli, jonka kalleus saa näkyä ja kuulua.

Pieni ja vaatimaton auto on käsittämätön tapaus autohullulle, joka arvostaa näköä, kokoa ja vauhtia tai sen mahdollisuutta.

Auto voi olla lähes ystävä, jolle puhutaan, jota vahataan ja silitellään, suojellaan ja hoidellaan. Vanhojen autojen, siis todella vanhojen autojen, omistajat ovat ihan oma lukunsa.

Autokanta on tosin muutenkin hiukan ikääntynyt.

Auton hankkiminen on merkillinen prosessi, jossa osa ihmisistä tekee lähes tieteellisen tarkkaa työtä vertaillessaan erilaisia ominaisuuksia, polttoaineen kulutusta ja ympäristöasioita.

Autoalan tiedotuskeskuksen tutkimusten mukaan suomalaiset ostavat auton järkiperusteilla, joissa vaikuttavat luotettavuus, toimintavarmuus, turvallisuus ja jälleenmyyntiarvo (HS 14.2.). Tämä on helppo uskoa, sillä auto on normaalituloiselle iso hankinta ja useimmat hankkivat auton tarpeeseen.

Tutkimus kertoo, että uuden auton ostaja on yleensä yli 50-vuotias mies. Kolmasosa uusien autojen ostajista on naisia. Voihan olla niinkin, että perheissä mies on enemmän innostunut autosta, tekee tutkimusta kauppoja varten ja käy jopa koeajelulla.

Välttämättä ajatus siitä, että tietyn hintaluokan autot ovat usein ihan hyviä ja kelvollisia merkistä riippumatta, ei mene läpi ihan kaikilla tahoilla. Ja totta kai autoissa onkin eroja.

Viisitoista vuotta sitten moderni maailma ei vielä ulottunut kaikkiin autokauppoihin tai kauppiaisiin. Mentiin autokauppaan, ajatuksena oli ostaa uusi, pieni auto. Minulle. Kaupunkikäyttöön.

Useampikin myyjä käänsi katseensa mieheeni, jolta haettiin ymmärtämystä, kun tuli puhetta auton teknisistä ominaisuuksista tai kun tyhmälle naiselle piti selittää, että "tuolla samalla rahalla saisi vähän käytetyn kunnollisen auton, jossa olisi vähän isompi moottorikin".

Kun tyhmä nainen ei halunnut käytettyä eikä isompaa autoa vaan söpön pienen täysin tuliterän auton. Oli pakko vaihtaa liikettä kaksi kertaa, kunnes löytyi myyjä, joka ymmärsi pointin.

Nykyään ei autokaupassa tarvitse hakea huomiota. Koulut on selvästi käyty eikä autoa kaupata vain miehelle, jos pariskunta on yhdessä ostoksilla. Nainen autokaupassa on asiakas vaikka haluaisikin hankkia jotakin niin kummallista kuin pienen ja ketterän auton.

Kirjoittaja on keskipohjanmaan päätoimittaja.