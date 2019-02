Erittäin liukkaat jalkakäytävät – Kokkolassa hiekoittajat ovat huhkineet aamukahdesta lähtien

Ajokeli on myös monin paikoin huono

Jalkakäytävät ja pihat ovat tänään erittäin liukkaita lämpötilan lauhduttua ja keliolosuhteiden muututtua pakkasjakson jälkeen. Kokkolan alueella on kuitenkin hyvä hiekoitustilanne, sillä kaikki hiekottajat on hälytetty töihin jo kahdelta yöllä.

– Tilanne on erittäin hyvä, 20 yksikköä on paiskinut töitä aamukahdesta, nyt jäljellä on enää lähinnä paikkauksia, kertoo Kokkolan tiemestari Kari Pihlajamäki.

Hänen mukaansa sama tilanne on koko Kokkolan alueella, myös Lohtajalla, Kälviällä ja Ullavassa.

– Pyörätiet on käyty läpi kaikki, ja jopa asuntokatuja on ehditty hiekoittaa aika kattavasti.

Liikenneviraston mukaan myös ajokeli on huono sekä Kokkola-Kalajoki välisellä valtatie kahdeksalla, että Veteli-Kyyjärvi välisellä tieosuudella (Vt 13).

Jo torstaina keli oli poikkeuksellisen huono tieliikenteessä erityisesti Jokilaaksossa. Useita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Kärsämäellä, Kalajoella, Alavieskassa ja Pyhäjärvellä.

Myös Sievi-Nivala välisellä valtatie 28:lla ajokeli on tänään huono, ja Nivalasta edelleen Kärsämäellä päin se muuttuu erittäin huonoksi.