TV-viikon valinta: Syntymää ja kuolemaa Bonusperheessä



★ ★ ★ ★

Bonusperhe.Ruotsalaissarjan 3. kausi, 2019.Yle Fem ma 18.2. klo 22.00.

Bonusperhe on elämänmakuinen. Se on syntynytkin perhepiirissä. Alkuperäisidea on Clara Herngrenin ja ohjaajana toimii puoliso Felix. Käsikirjoittajajoukossa on Claran sisko Moa. Kaikki elävät uusperheissä.

Aiemmat kaudet rakentuivat parisuhdeterapian ympärille. Uudessa suhteessaan Lisa (Vera Vitali) ja Patrik (Erik Johansson) ratkoivat luonteidensa hankauskohtia.

Kolmoskauden terapoinnit perustellaan heikommin. Matkailuautonsa pysyväluonteisesti pihaan parkkeeraava Patrikin isä Ingmar (Christer Fant) aiheuttaa Lisalle päänvaivaa.

Siitäkin hän haluaa avautua, että ex-mies Martin (Fredrik Hallgren) on taas tulossa isäksi.

Syntymää säestää kuolema. Näyttelijä Barbro Svensson kuoli viime vuonna 80-vuotiaana, joten aluksi käydään ”Guggen” haudalla. Jakso on omistettu Svenssonille. Kaikuna tosielämästä keskeisen kymmenikön eräällä jäsenellä todetaan parantumaton sairaus.

Bonusperhe luottaa, että katsoja ymmärtää puolesta sanasta. Se ei aliarvioi tv-viihteen vaikutusta. Kaikkia sarjan hahmoja seurataan rakastavasti. Kaikilla on tunteet.