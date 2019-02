Jukupark aikoo laajentaa Kalajoella – tarkoituksena rakentaa ravintola ja seikkailugolfrata



Jukupark Oy hakee Kalajoen kaupungilta lupaa ravintolarakennuksen ja seikkailugolfradan rakentamiseksi. Lupaprosessin yhteydessä on käynyt ilmi, että kaupungin ja Jukuparkin välinen maanvuokrasopimus on päättymässä vuoden 2022 alkupuolella.

Jukuparkin ja kaupungin välisissä neuvotteluissa on keskustelu vaihtoehtoisista sijoityspaikoista seikkailugolfradalle ja ravintolalle. Kaupungin mielestä toiminnot kannattaisi sijoittaa Matkailutien ja Pakkainpolun kulmaukseen luoden paremmat edellytykset keskeisimmän ydinalueen kehittämiselle kylpylän läheisyydessä. Neuvotteluissa on keskustelu myös Jukuparkin nykyisen maanvuokrasopimuksen sekä uuden toiminnon vaatimasta alueesta ja siihen liittyvästä sopimuksesta. Alustavasti on neuvoteltu, että ravintolalle ja golfradalle irrotetaan nykyisestä vuokra-alueesta oma erillinen alue, jolle laaditaan uusi maanvuokrasopimus kymmeneksi vuodeksi. Nykyistä Jukuparkin maanvuokrasopimusta täydennetään vastaavasti pinta-alaa ja vuokran määrää tarkistamalla.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina.