Pia Räihälä: Vauvaraha ei ehdi avuksi tähän hätään



Pahasti vaikuttaa siltä, että me suomalaiset olemme aloittaneet hitaan sukupuuton. Syntyvyys laskee siihen malliin, ettei hyvältä näytä. Viime vuosi oli jo kolmas peräkkäin, jolloin suomalaisia kuoli enemmän kuin syntyi. Siihen ei kummoista matikkapäätä tarvita, että ymmärtää mihin tällainen kehitys johtaa, jos suuntaa ei saada muuttumaan.

Mikä avuksi? Tuskinpa moni innostuu lapsiluvun lisäämiseen aivan nimellisen vauvarahan toivossa. Pitäisikö myöntää elinikäinen verovapautus neljä lasta synnyttäneille, kuten pääministeri Viktor Orban esittää Unkarissa? Tai laskettaisiinko eläkeikää lapsiluvun mukaan?

Itse en ole ollenkaan varma siitä, että väestön hidas väheneminen olisi pitemmän päälle suuri ongelma. Ihminen on nimittäin aika epeli kehittämään teknologiasta itselleen korvaajaa. Kun tekoälysovellukset ja robotit hoitelevat yhä useamman ihmisen työt, ei työikäistä väkeä ehkä tarvitakaan yhä paljon kuin ennen. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan työtä riittää tulevaisuudessa yhä harvemmille, ja loput saavat sitten varmaankin miettiä olemassaolonsa oikeutusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mutta ongelma on käsillä nyt, kun huolehdittavana ovat eläkeikään ehättäneet isot ikäluokat. Tähän hätään ei mikään synnytyskampanja ehdi auttaa.

Kokonaisuutena ihmiskunta kasvaa yhä huolestuttavaa vauhtia. Köyhimmissä maissa ei syntyvyyden säännöstely toimi, ja lapsia on myös hankittava oman vanhuuden varalle, jos elämän loppumetrejä ei voi jättää yhteiskunnan huoleksi. Ihmisiä on tällä planeetalla jo niin paljon, ettei sen kantokyky riitä. Tätä nykyä kulutamme seitsemässä kuukaudessa sen määrän uusiutuvia luonnonvaroja, mitä maapallolla syntyy vuodessa.

Maalaisjärjellä päätyy siihen lopputulemaan, että tekeviä käsiä pitäisi maailmasta löytyä Suomenkin tarpeisiin. Tällä hetkelläkin Suomen väkiluku on pienessä kasvussa ainoastaan maahanmuuton ansiosta. Jos emme saa työperäistä maahanmuuttoa lisättyä, tietää se kutistuvalle aktiiviväestölle yhä kireämpää verotusta ja jonnekin horisonttiin karkaavaa eläkeikää.

Toinen juttu on sitten se, että yhteiskunnasta tulee paljon tylsempi, jos ja kun lapset vähenevät. Eiväthän he ole pelkkiä tulevia veronmaksajia, jotka pitäisi äkkiä saada kasvatettua aikuisiksi. Lapset myös kasvattavat meitä aikuisia ihmisinä ja muistuttavat kaikesta siitä, mikä elämässä loppujen lopuksi on tärkeää.