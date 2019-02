Kolumni: Älä hylkää lasta nettiin



Ostetaan lapselle kallis maastopyörä. Sitten jätetään lapsi yksin kaupungin keskustaan. Liikennesääntöjä ei opeteta, ei näytetä turvallista reittiä. Lapset oppivat nykyisin niin nopeasti itsekin. Samalla lailla muutkin lapset tuolla kaduilla näyttävät menevän. Hyvä vaan, että aika kuluu. Ei ennenkään kypäriä käytetty.

Näin voisi kuvata monen vanhemman käytöstä, jos maastopyörän tilalle ajattelee älypuhelimen ja liikenteen tilalle internetin ja sosiaalisen median.

Älypuhelimet aiheuttavat lasten maailmassa runsaasti ongelmia. Somessa ja viestiryhmissä kiusataan ja lähetetään linkkejä sopimattomaan materiaaliin. Lapset pelaavat yökaudet, jolloin he ovat koulussa väsyneitä eivätkä pysty keskittymään. Maailma kutistuu: mikään muu ei kiinnosta kuin kännykkä.

Näitä ongelmia sitten selvitellään kouluissa, vaikka syy on kotona.

Alussa esitetyssä (kollegan kahvipöydässä keksimässä) vertauksessa internetin ja liikenteen välillä on se ero, että useimmat aikuiset osaavat liikennesäännöt. Sosiaalisen median toimintaperiaatteista ja älypuhelimen teknisistä ominaisuuksista moni aikuinen sen sijaan on aivan pihalla.

Aikuisen velvollisuus on kuitenkin ottaa selvää. Jos ostaa lapselle älypuhelimen, on huolehdittava sen turvallisuudesta. Alkuun pääsee kirjoittamalla hakuun esimerkiksi sellaisia sanoja kuin "lapsi", "älypuhelin" ja "turvallisuus". Myös mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta ja Ylen digitreenit-sivustolta löytyy ohjeita.

Osa aikuisista ei jaksa nähdä tätä vaivaa. Toisinaan nostetaan esiin vaatimus kännykättömästä koulusta. Se on tyypillinen populistinen primitiivipurkaus, joka haluaa ratkaista monimutkaiset ongelmat yksinkertaisella konstilla.

Paluuta aikaan ennen internetiä ei kuitenkaan ole. Tässä ajassa lapsen pitää oppia tiedonhakua, sen arviointia ja käsittelyä. Älypuhelin on siihen erinomainen keino. Se on myös ylivoimaisesti nopein yhteydenpitoväline.

Pyörällä voi joutua onnettomuuteen, mutta sillä myös pääsee kätevästi kouluun ja harrastuksiin.

Kyse on pelisäännöistä ja periaatteista. Jos ne ovat aikuiselle itselleen epäselviä, niistä on vaikea lapsenkin kanssa puhua.

Puhumista asia kuitenkin vaatii. Puhuminen on myös lapsen suojelemista. Jos lapsi on tottunut kommunikoimaan aikuisen kanssa, hän uskaltaa toivottavasti myös kertoa silloin, kun on joutunut vaaratilanteeseen.