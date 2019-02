Pääkirjoitus: Kivihiilen varastoinnin haitat selvitettävä kunnolla



Kokkolan Satamaan suunniteltu kivihiilen varastointi ja laivaus huolestuttaa ja puhuttaa. Ympäristöluvan päivitystä käsitellään Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnassa tänään maanantaina. Kokkolan kautta on tarkoitus laivata enimmillään miljoona tonnia kivihiiltä vuodessa maailmalle, todennäköisesti vähemmän.

Viime päivinä on Kokkolassa keskusteltu imagoriskeistä ja huolenaiheina on pidetty ympäristöasioita sekä Ykspihlajassa asuvien ja koko Kokkolan asukkaiden turvallisuutta. Myös puolustajia riittää eikä ihme: sataman elinvoimalla on suurta taloudellista merkitystä.

Kokkolan Sataman toimitusjohtajan Torbjörn Wittingin mukaan kivihiili voidaan varastoida turvallisesti (KP 14.2.). Hän sanoo, että pelko kivihiilen pölisemisestä ei pidä paikkaansa kivihiilen kosteuden vuoksi. Hän vakuuttaa Keskipohjanmaan haastattelussa, että kivihiilikasa ei pölise eikä siitä pääse ympäristöön haitallisia aineita.

Satamajohtaja ei usko myöskään imagotappioon, jota vanhanaikaisena pidetty polttoaine saattaisi aiheuttaa. Hän perustelee näkemystään sillä, että jos Kokkola ei laivaa ja työllistä, joku toinen tekee sen.

Satamaoperaattori Rauanheimon toimitusjohtaja pelkää hiilipölyn tarttuvan artikkeliinsa. Joakim Laxåbackan näkemyksen mukaan kivihiili ja rautapelletti eivät sovi samaan satamaan. Sinkkitehdas Boliden puolestaan ei pidä hiiltä ongelmana.

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) haluaa selvyyden siitä, voiko hiili haitata rautapellettiä satamassa. Herlevi sanoo lauantain Keskipohjanmaassa, että asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa ympäristön ja terveyden näkökulmasta, mutta toisaalta omistajaohjausroolista. Hän muistuttaa sataman olevan keskeisessä roolissa Kokkolan ja maakunnan hyvinvoinnin takaajana (KP 16.2.).

Ykspihlajan Asukasyhdistys kirjoitti sunnuntain Keskipohjanmaan mielipidesivulla, että se ei puolla käsiteltävänä olevan ympäristöluvan päivittämistä. Rakennus- ja ympäristölautakunta on tilanteessa, jossa lunta tulee tupaan päätti mitä tahansa.

Lautakunnan on kuitenkin hoidettava tehtäväänsä ainoastaan ympäristölain näkökulmasta. On tärkeätä, että ympäristöön ja terveyteen liittyvät selvitykset ovat kunnossa ennen kuin kaupunginhallitus etenee asiassa.