Tuomo Puumala: Ympäristönäkökohdat selvitettävä perusteellisesti kivihiilen käsittelyssä



Kokkolalainen keskustan kansanedustaja Tuomo Puumala vaatii ympäristönäkökohtien perusteellista ja äärimmäisen huolellista selvittämistä ennen päätöksiä kivihiilen käsittelyn laajamittaisesta aloittamisesta Kokkolan satamassa.

– Kokkolalaisilla on herännyt huoli kivihiilen purun ja lastauksen aiheuttamasta pölisemisestä. Tämä siitä huolimatta, että satama on kertonut varatutuvansa asiaan suojajärjestelyin. Erityisenä huolena asia on ollut Ykspihlajassa, mutta myös muualla Kokkolassa.

– On täysin selvää, että kivihiili ei saa aiheuttaa asumis- ja ympäristöhaittaa kokkolalaisille. Meillä täytyy olla täysi varmuus käsittelyn turvallisuudesta, että lupa voidaan myöntää. Kokkolan kaupunkihan on asiassa lausunnonantajan roolissa. En kuulu asiasta päättävään lautakuntaan, mutta pidän henkilökohtaisesti tärkeänä, että kriteerit on harkittu tässä suhteessa viimeisen päälle, Puumala toteaa kannanotossaan.

Puumalan mielestä ennen sataman tekemiä päätöksiä täytyy olla varmuus myös siitä, että kivihiilen tuominen Kokkolaan ei aiheuta muun tavaran siirtymistä pois satamasta ja sitä kautta työpaikkojen menetyksiä. Muulle suurteollisuudelle asiasta ei tietenkään saa myöskään aiheutua ongelmia.

Puumala muistuttaa myös, että kivihiilen polttaminen on päätetty lopettaa Suomessa vuonna 2029.

– Vaikka tässä ei olekaan kysymys poltosta, on tärkeä huomata, että hiili on enemmän menneisyyttä kuin tulevaisuutta. Artikkelina se on lyhytaikainen.