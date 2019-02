Digitaalinen Keskipohjanmaa kiinnosti – printin jakelu pääsi vauhtiin useita tunteja myöhässä teknisen ongelman takia



Kokkola

Keskipohjanmaan jakelu oli sunnuntaina pahasti myöhässä. Myöhästymisen syynä oli painotalo Botnia Printin vakavat tekniset ongelmat. Lehti oli luettavissa digitaalisena näköislehtenä sunnuntaiaamusta alkaen.

– Paperiratojen vetoyksikön ohjaussoftassa oli ongelma. Sitä selvitettiin Saksaa myöten, mutta lopulta saimme omin voimin selvitettyä ongelman. Muutimme tuotantotapaa ja saimme koneet pyörimään hieman pienemmällä kapasiteetilla. Emme pyörittäneet täydellä koneella vaan vain osalla koneista, Botnia Printin käyttöpäällikkö Tommi Luhta kertoo.

Keski-Pohjanmaan Kirjapainon ja HSS Median Kokkolassa omistaman lehtipainotalo Botnia Printin uudet tilat ja painolaitteet otettiin käyttöön vuonna 2010.

– Normaalisti lehti on jakeluvalmiina viimeistään yhden aikaan yöllä. Nyt saimme viimeiset lehden jakelukuntoon aamulla kello 5.50. Tämä on ylivoimaisesti pahin myöhästyminen talon historiassa. Tämä on erittäin poikkeuksellinen ja harvinainen tapaus, ja samalla erittäin valitettavaa, ilman yöunia jäänyt Luhta kertoi sunnuntaina puolen päivän jälkeen.

Keskipohjanmaan lisäksi Botnia Printillä painettava Vasabladet myöhästyi pahasti jakelusta. Luhta lupaa, että konevalmistaja laitetaan lujille, että vastaavanlaista ei pääsisi enää tapahtumaan.

Keskipohjanmaan jakelu pääsi siis käyntiin vasta kuuden maissa sunnuntaiaamuna. Viimeiset jakelijoiden aloituskuittaukset tulivat kello 8.30 aikaan.

– Viimeiset jakelupiirit kuittasivat jakelun päättyneen puolenpäivän jälkeen. Liukas keli teki vielä jakelulle omat vaikeutensa. Se onni oli, että häiriö sattui sunnuntaille, kun oli rauhallisempi liikenne. Jos tämä olisi sattunut arkipäivänä, jakelu olisi myöhästynyt vielä enemmän, KP Jakelun jakelupäällikkö Päivi Rättyäsanoo.

Rättyä ei myöskään muista näin pahaa myöhästymistä työuransa aikana.

– Yksittäisiä myöhästymisiä on ollut. Mutta ei tällaista, että koko paletti on useita tunteja myöhässä. Omat jakajat ovat onneksi pystyneet venyttämään työaikaansa ja monet ovat jakaneet useampaa jakopiiriä. Kaikki toimihenkilöt oli hälytetty töihin ja kaikki käsiparit otettiin käyttöön, Rättyä vakuuttaa.

Jakelupäivystyksen numero ruuhkautui sadoista soitoista ja päivystysaikaa jatkettiin kello 12 saakka, kun normaalisti päivystys kestää kello 9.30:een. Silti kaikki eivät päässeet läpi vikapäivystykseen.

– Se on erittäin harmittava asia. Olen vastannut kaikkiin nettipalautteisiin, joissa on pyydetty vastausta. Palautetta on tullut luonnollisesti huomattavasti enemmän kuin normaaliaamuina. Ihmiset ymmärtävät kyllä, kun he tietävät syyn myöhästymiseen. Ilman muuta tämä on ikävä tilanne myös jakelijoille.

Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas kiittää lukijoita kärsivällisyydestä, vaikka paperilehti ei tullut ajallaan. Joiltakin lukijoilta on jäänyt saamatta lehden B-osa.

– Kaikki saamani puhelut olivat ymmärtäväisiä ja minä puolestani ymmärrän sen, että asiakkaat haluavat lehtensä kuten normaalistikin. Sunnuntai on kaiken lisäksi erityinen lukupäivä, jolloin istutaan aamukahvipöydässä lukemassa rauhassa pitempiäkin juttuja.

– Tiedän, että meillä on painossa ja jakelussa tehty kovasti töitä, että ongelmat saatiin hoidettua.

Keskipohjanmaan deskitoimittaja aloitti työt kello 6.30 ja vastasi lähes sataan puheluun.

– Minua ilahdutti deskitoimittajan kertoma siitä, että lukijat olivat ystävällisiä ja ymmärtäväisiä, kun kuulivat miksi paperilehti oli myöhässä. Ja onhan se tietysti hyvä, että ihmisten mielestä on tärkeätä saada tilaamansa tuote. Päivän lehdellä on merkitystä.

Keskipohjanmaa avasi jo yöllä näköislehden eli lehden digitaalisen version kaikille vapaasti luettavaksi. Kestotilaajille digilehti on aina luettavissa ja sinne kannattaakin käydä kirjautumassa.

– Oli mukava huomata, että näköislehti kiinnosti uusiakin ihmisiä sunnuntaina.