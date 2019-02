Saksassa luomuruoka on jo valtavirtaa, miksi ei Suomessa?

Selvitimme, mikä on luomun tulevaisuus ja onko meillä siihen varaa.

Vänkyröitä porkkanoita monessa eri värissä, makealupiinista ja tomaatista tehtyä vihannessosetta, spelttihiutaleita, kombuchaa ja kaakaorakeita. Juustoja ja makkaroita sekä hyllykaupalla viiniä ja olutta.

Luomu valtasi kokonaisen näyttelyhallin tammikuussa Berliinissä maailman suurimmilla ruokamessuilla.

Saksassa luomutuotanto on Suomeen verrattuna laajaa ja se kiinnostaa kuluttajia. Luomutuotanto nappaa jo yli 5 prosentin siivun maan elintarvikkeiden kokonaistuotannosta. Eniten myydään luomumunia ja -maitoa, sitten kasviöljyjä, vihanneksia ja hedelmiä.

Mutta onko luomu kestävä tapa tuottaa ruokaa maailmassa, jossa ilmastonmuutos, väestönkasvu ja kaupungistuminen samalla pienentävät viljelykelpoisen maan pinta-alaa? Lähdin Saksaan ottamaan asiasta selvää.

Pieni Brodowinin kylä sijaitsee reilun tunnin ajomatkan päässä Berliinistä. Tammikuun puolivälissä ruoho vielä vihertää, mutta tuuli puhaltaa kylmästi.

– Ei täällä aina ole tammikuussa tämännäköistä. Vuosi sitten oli pohkeeseen asti lunta, kertoo Susanne Poinke.

Hän edustaa ekokylää, jossa 80 itäsaksalaista pientilallista alkoi tehdä asioita eri tavalla 1990-luvun alussa Saksojen yhdistymisen jälkeen. Tilat yhdistivät voimavaransa perustaakseen yhden ison ja kannattavan luomutilan.

Tänään 1 100 hehtaarin tilalla työskentelee kaikkiaan 115 kokopäiväistä työntekijää.

Demeter on Saksan tiukin luomutuotemerkki, joka edellyttää tilalta koko ravintoketjun kattavaa luomutuotantoa aina siemenistä vihanneksiin ja rehusta eläimiin saakka. Lisäksi on noudatettava Rudolf Steinerin kehittämän, kuunkiertoon perustuvan biodynaamisen viljelyn periaatteita.

Tilalla on 440 lehmää, 300 vuohta ja vaihtuva määrä munivia kanoja. Maitotuotteet kuten jogurtti ja erilaiset juustot muodostavat kolmanneksen, vihannekset kolmanneksen ja erilaiset palvelut kolmanneksen tilan tuloksesta.

Ekokylän vihanneksia myydään Berliinissä suoramyyntipisteissä, joista 3 000–4 000 asiakasta noutaa itselleen tuoretuotepaketin pari kolme kertaa kuukaudessa. Nettikaupan lisäksi tilalla on oma myymälä. Se myös toimittaa leipomoille luomuspelttiä, -ruista ja -vehnää.

Poinke sanoo, ettei tila ole kärsinyt kasvitaudeista, vaikka käytössä ei ole kasvinsuojeluaineita. Hän kuitenkin myöntää, että sadot jäävät normaalia pienemmiksi. Kannattavuus ei ole hänen mielestään ongelma.

– Viljasatomme on 2 500–3 000 tonnia hehtaarilta, kun tavallisella tilalla se on jopa 4 500 tonnia hehtaarilta. Toisaalta saamme paremman hinnan. Satomme on reilun kolmanneksen pienempi, mutta kun myymme sen, saamme kiloa kohden jopa 40 euroa normaalin 25 euron sijaan, Poinke kertoo.

On aika tavata kansainväliseen maatalouteen erikoistunut taloustieteilijä.

Kysyntä tekee luomutiloista Saksassa kannattavia, mutta onko meillä globaalisti varaa tavallista tuotantoa tehottomampaan viljelytapaan?

– Ei todellakaan, sanoo Berliinin Humboltin yliopiston emeritusprofessori Harald von Witzke.

Hän muistuttaa, että luomuviljely vaatii jopa puolet enemmän maapinta-alaa kuin tavallinen viljely.

– Jos siirtyisimme Saksassa täysin luomutuotantoon, tarvitsisimme 12 miljoonaa hehtaaria lisää viljelykelpoista maata jostain muualta. Jos tekisimme näin koko EU:ssa, maatalouden tulot romahtaisivat 8 miljardilla eurolla. Se ei ole kestävää taloutta.

Ympäristöjärjestö WWF:n maatalouspolitiikasta ja kestävästä kehityksestä vastaava neuvonantaja Matthias Meissner ei voisi olla enemmän toista mieltä.

– Jos katsomme vain tuotantolukuja, niin tottakai luomun tehokkuus on alhaisempi. Mutta kun puhutaan tuottavuudesta, myös sillä on merkitystä, mitä tuotetaan ja millaisia vaikutuksia tuotannolla on ympäristölle pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä järjestelmä keskittyy ihan liikaa lukuihin, Meissner huomauttaa.

Aliravitsemuksesta kärsii maailmassa 800 miljoonaa ihmistä. Witzken mielestä kasvava luomuinnostus on väärä suunta, kun samaan aikaan väestö kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Tehotuotannosta luopumisen sijaan tuottavuutta tulisi lisätä.

– Meidän on lisättävä ruoantuotantoamme 120 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2050, Witzke laskee.

Meissnerin mielestä nälkäongelma olisi ratkaistavissa myös muilla keinoilla kuin tehostamalla maataloutta ympäristölle vahingollisilla lannoitteilla ja kasvinsuojeluaineilla.

Hän muistuttaa, että länsimaiden nykyinen ruoantuotanto ylittää reilusti sen, mitä pystymme syömään.

– Meillä syntyy hurjat määrät hävikkiä. Ruokatuotannostamme häviää matkan varrella 30 prosenttia. Oleellinen kysymys on, käytämmekö todella kaiken ylikapasiteetin hyväksemme ruokkiaksemme nälkäänäkevät? Minun on pakko sanoa, että emme käytä, Meissner huomauttaa.

Jutun lähteenä on käytetty haastateltujen lisäksi myös Saksan maatalousministeriön ja maataloustuotannon markkinatietoyhtiö Amin tilastoja.