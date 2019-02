Sisäilmatyöryhmä linjasi toimenpiteet: Ylivieskan lukion sisäilmasta otetaan näytteitä ja sisäilmakysely hiihtoloman jälkeen



Ylivieska

Ylivieskan lukion sisäilmasta otetaan kuluvalla viikolla VOC-näytteitä niistä tiloista, joissa oireilua koetaan yleisimmin. Työn tekee Insinööritoimisto Jouni Mikkola Oy. Ensi viikosta lähtien terveysvalvonta tekee hiilidioksidimittauksia myös oireilua eniten aiheuttavista tiloista.

Koulun tiloissa tehdään pidempiaikaisia paine-eromittauksia. Kaupungin tilapalvelut selvittää mittausten tekemisen Wideline-tekniikalta. Mittaukset toteutetaan mahdollisimman pian.

Lisäksi hiihtoloman jälkeen opiskelijoille tehdään Terveys ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatima sisäilmakysely. Niin ikään henkilökunta saa hiihtoloman jälkeen Työterveyslaitoksen (TTL) laatiman sisäilmakyselyn. Kaupungin tilapalvelut tilaa molemmat kyselyt ja lukio organisoi kyselyn opiskelijoille. Henkilökunnan kyselyt tulevat suoraan TTL:ltä sähköposteihin.

Lukion sisäilmatyöryhmä käsitteli viime perjantain kokouksessaan alkuvuoden aikana ilmi tulleita lukion sisäilmaepäilyjä.

Tammikuussa 2019 lukion opiskelijoille tehtyyn palautekyselyyn vastasi 206 opiskelijaa. Kyselyssä on vastattu kohtaan ”En ole saanut oireita lukion tiloissa”. Vastanneista 30 ilmoitti olevansa täysin eri mieltä lauseen kanssa ja 31 jokseenkin eri mieltä. Tämän perusteella on oletettu, että opiskelijoista 61 kokee saavansa oireita sisäilmasta. Pääasiassa oireina ilmoitettiin pääkipua ja väsymystä.

Lisäksi kouluterveydenhoitajalle sekä työterveyshuoltoon on tullut yhteydenottoja henkilöiltä, jotka epäilevät oireilevansa lukion sisäilmasta. Edellinen lukion sisäilmatyöryhmän kokous on pidetty 18.9.2018. Edellisessä kokouksessa sovitut toimenpiteet on toteutettu.

Toimenpiteiden toteuttamisen ja tulosten valmistumisen jälkeen sisäilmatyöryhmä kokoontuu uudelleen.

