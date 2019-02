Pääkirjoitus: Kiihdyttäen päin punaisia liikennevaloja



Punainen palaa jo, mutta vauhti vain kiihtyy. Ajoneuvo sujahtaa risteyksestä. Punaisista liikennevaloista piittaamaton kuljettaja on iso riski itselleen ja kanssakulkijoilleen. Kulahtanut vitsintapainen "vanhoista vihreistä" ei onnettomuuden osuessa kohdalle paljon hymynkaretta huulille tuo. Punainen valo liikenneopastimessa ei pysytä ketään, mutta jokainen liikkuja tietää, mitä valo tarkoittaa. Valitettavasti liikennevalot ovat joillekin turhia hidasteita, ja niiden huomiotta jättämisestä on tullut paha tapa.

Hilkulla oli- ja läheltä piti- tilanteet saattavat muuttua jossakin vaiheessa vakavaksi onnettomuudeksi. Tietoinen ja jatkuva riskien ottaminen ei kuulu liikenteeseen, jossa riskeerajan lisäksi vaarassa on aina muita tiellä liikkujia. Risteyksien valvontaa ja liikkennevaloissa ajamista valvotaan varmasti tulevaisuudessa entistä tiiviimmin kameroilla. Valvontaa voidaan ja kannattaa lisätä, mutta mikään ei ole tärkeämpää kuin tiellä liikkujan oma toiminta. Kun jokainen hoitaa oman ruutunsa mahdollisimman turvallisesti, niin ollaan jo paljon pidemmällä liikenteen riskien kitkemisessä.

Usein toistuva vaatimus liikenteen turvattomuuden vähentämiseksi on, että lisää poliiseja ja enemmän valvontaa liikenteeseen. Peltiset poliisit eivät voi korvata ihmispoliiseja, vaikka paljon niille on valvontavastuuta siirretty. Pysäyttävä poliisi on edelleen todella tehokas muistuttaja valvonnasta.

Tällä viikolla poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä. Erityisesti poliisi kiinnittää huomioita ammattikuljettajien ajon aikaista tarkkaamattomuutta aiheuttaviin tekijöihin kuten puhelimiin, tabletteihin ja kannettaviin tietokoneisiin. Samalla kojelaudan päällä olevat tasot ja tuulilasiin laitetut koristeet ovat silmälläpidon alla. Raskas liikenne on tänä vuonna yksi poliisin liikenneturvallisuustyön painopistealueista, mutta ei muutakaan liikennettä ole unohdettu.

Jokainen liikenteessä liikkuja vastaa omista tekemisistään. Keskittynyt kuljettaja ei räplää puhelinta tai näplää ajotietokonetta. Elämää suojeleva kuljettaja ei aja päin punaisia.