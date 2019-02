Maraton mielessä - tästä muutamia vinkkejä treenaamiseen

Tähtäimessä on paikka maratonille Tokion olympiakisoihin.

Kestävyysjuoksija Arttu Vattulaisella on tavoite. Viime kesänä Suomea Berliinin EM-kisoissa 10 000 metrillä edustanut ja Kalevan kisoissa 5 000 metrillä kultaa saavuttanut huippu-urheilija harjoittelee nyt maratonjuoksua.

Tähtäimessä on paikka maratonille sekä ensi syksynä järjestettävissä yleisurheilun MM-kisoissa Qatarin Dohassa että Japanissa Tokiossa järjestettävissä kesäolympialaisissa ensi vuonna.

Molempien tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa kovaa työtä ja määrätietoista harjoittelua.

Joka viikko Vattulainen harjoittelee kaksitoista kertaa. Viitenä päivänä viikossa harjoituksia on kaksi kertaa päivässä.

Harjoitusten lisäksi on huolehdittava myös palautumisesta ja oikeanlaisesta ravitsemuksesta.

– Harjoitusten välissä lepään niin paljon kuin pystyn. Nukun toisinaan päiväunet. Huolehdin myös riittävästä energian saannista. Syön joka aamu puuron. Syön myös aina mahdollisimman pian treenin jälkeen, vähintään banaanin tai energiapatukan.

Yksin Vattulaisen ei tarvitse harjoitusohjelmaansa ja urheilija-arkeaan suunnitella, vaan apuna on tiimi ammattilaisia. Viime syksynä hän aloitti yhteistyön ODL Liikuntaklinikan ja Oulunseutu Urheiluakatemian kanssa.

Uudenlaista yhteistyötä voisi luonnehtia urheilijan työterveyshuolloksi. Se tarkoittaa käytännössä lääkärin tekemää terveystarkastusta ja muita tukipalveluita, kuntotestausta sekä kuormituksen ja palautumisen seurantaa muun muassa sykemittarin ja älysormuksen avulla.

– Halusin tukipalvelut käyttöön, jotta saan lisää tietoa harjoitteluni pohjaksi. Tämä ei välttämättä tee minusta parempaa urheilijaa, mutta toimii apuna ja antaa työkaluja muun muassa palautumisen ja kokonaiskuormituksen seurantaan.

Suoritusta ja palautumista seuraavilla mittareilla ja asiantuntijoiden opeilla oli käyttöä Etelä-Afrikassa, josta Vattulainen palasi tammikuun lopulla kuukauden kestäneeltä korkean paikan leiriltä.

Siellä hän harjoitteli kahden kilometrin korkeudessa yhdessä muiden Suomen maajoukkuejuoksijoiden kanssa.

Seuraavaksi tavoitteena on jatkaa suunnitelmallista harjoittelua ja osallistua kilpailuihin. Ensimmäiset koitokset ovat helmikuussa viiden kilometrin maantiekisa Pohjois-Irlannissa ja puolimaraton Italiassa.

Kevään suurin tähtäin on huhtikuun lopussa Saksassa juostava maraton. Jotta paikka Dohan MM-kisoihin aukeaisi, se tarkoittaa sitä, että maraton on juostava ajassa 2.16.

– Hyvinä päivinä se voisi jo mennä. Toki pitäisi myös päästä maaliin asti, Vattulainen toteaa.

Niin ei käynyt Vattulaisen ensimmäisissä maratonkisoissa Espanjan Valenciassa joulukuun alussa. Aiemmin viiden ja kymmenen kilometrin matkoilla kilpaillut juoksija joutui toteamaan, että paukut eivät riittäneet 35 kilometriä pidemmälle.

– Ensimmäiset 25 kilometriä sujuivat tosi hyvin, mutta 30 kilometrin jälkeen alkoi painaa. Pahin rasitus tuntui jaloissa, ja lopulta iski henkinen lamaannus.

Keskeyttäminen oli tietysti iso pettymys, mutta ei jättänyt Vattulaisen mukaan kammoa maratonkisoja kohtaan.

– Jälkeenpäin ajatellen olisi kannattanut yrittää maaliin asti, mutta nyt kävi näin. Kokemuksesta voi kuitenkin ottaa opiksi ja jatkaa harjoittelua.

Urheilijoilla pitäisi aina olla kokonaisvaltainen suunnitelma, jonka mukaan harjoittelussa edetään, sanoo ODL Liikuntaklinikan liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Rami Oravakangas.

Kuntotestit ja oman terveydentilan kartoitus ovat hyödyllisiä, sillä ne näyttävät, missä mennään ja milloin suoritus on liian kova. Treenaamisen lisäksi myös uni, ravinto ja palautuminen ovat tärkeitä.

– Jos ne eivät ole kunnossa, ei tule kehitystä. On valitettavan paljon urheilijoita, joilla nämä asiat eivät ole kunnossa, Oravakangas sanoo.

Suurin virhe on tyypillisesti liian kova vauhti tai treeni. Vaikka ammattiurheilijan on mentävä harjoittelussa väsymyksen puolelle, tarvitaan myös palautumista, jotta kehitystä tapahtuu.

– Alipalautuminen voi johtaa ylikuntoon, jolloin suorituskyky laskee. Mekanismi on sama kuin burnoutissa. Kummassakin on kyse siitä, että elimistö ei kestä kuormaa, Oravakangas kuvaa.

Palautumisen merkitystä korostaa myös liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja dosentti Arja Uusitalo. Hän työskentelee Helsingin urheilulääkäriaseman ylilääkärinä ja tapaa vastaanotollaan paljon ylikuormittuneita urheilijoita.

– Palautumisen merkitys on havahduttu huomaamaan kunnolla vasta viime vuosina. Jos haluaa kehittyä urheilijana, on myös huolehdittava palautumisesta. Kokemukseni on silti se, etteivät urheilijat usein malta antaa sille tarpeeksi aikaa.

Uusitalon mukaan on hyvin yleistä, että urheilijat keskittyvät pelkästään harjoitteluun eikä harjoitusohjelmaan kirjata sitä, miten pitäisi levätä tai vaikkapa venytellä.

Harjoittelussa pitäisi huomioida myös urheilun ulkopuolinen elämä ja sen aiheuttama kuorma.

– Oli sitten kyseessä huippu-urheilija tai tavallinen kuntoilija, suorituskyky alkaa laskea, jos kuormitusta tulee jatkuvasti liikaa.