Kosmetiikkaostoksilla - miten löydän varmasti tuotteen, minkä valmistuksessa ei ole käytetty eläinkokeita?

Vaikka kosmetiikan eläinkokeet on EU:ssa kielletty, kuluttajan on vaikea löytää varmuudella tietoa eläinkokeettomuudesta. Eläinsuojelujärjestöt pitävät listaa, mutta toisaalta on myös eläinkokeettomia valmistajia, jotka eivät ole sillä listalla.

Leaping Bunny on kansainvälinen eläinkokeettomuuden todistava sertifikaatti.

Muutamat suomalaiset kosmetiikkavalmistajat kuten AM Natur, Choice Finland, Lifehair ja Naviter ovat hankkineet eläinkokeettomuuden sertifikaatin.

Kosmetiikassa sekä valmiiden tuotteiden että ainesosien eläinkokeet ovat olleet kiellettyä EU:ssa jo kuusi vuotta. Kuluttaja on kuitenkin ymmällään kosmetiikkahyllyn äärellä. Voiko luottaa siihen, että kosmetiikka on eläinkokeetonta vai pitääkö etsiä jotain sertifikaattia?

Kosmetiikkaketju Kicksin myyjä esittelee kahta ruotsalaista sarjaa, kun asiakas haluaa tietää, että tuote on varmasti täysin eläinkokeeton. Viva la diva on huokea merkki, Linda Hallberg hintavampi.

Kumpaakaan merkkiä ei silti löydy Animalian eläinkokeettoman kosmetiikan listalta.

– Nämä ovat hankalia. On varmasti muitakin eläinkokeettomia merkkejä kuin tällä listalla, mutta sitä ei pysty varmistamaan mistään, kun yrityksiä ei ole tarkastettu eläinkokeettomiksi, sanoo eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila Animaliasta.

Eläinsuojelujärjestöjen mielestä kosmetiikkakieltoon liittyy ongelmia.

– Valvonta on mitätöntä ja myös vaikeaa, sillä kosmetiikan toimitusketjut ovat pitkiä. Periaatteessa maahantuojan rasti ruutuun riittää, Laura Uotila sanoo.

Lääke-, kemikaali- ja kosmetiikkateollisuus kulkevat usein rinnakkain, jolloin on mahdollista, että lääke- tai kemikaalitutkimuksen nimissä eläimillä testattuja ainesosia päätyy myöhemmässä vaiheessa kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Animalian tiedossa ei kuitenkaan ole, että sellaista olisi tehty tahallisesti kiellon kiertämiseksi.

Kiina on iso ja houkutteleva markkina-alue, mutta siellä valtio teettää eläinkokeita Kiinaan maahantuodulle kosmetiikalle.

Entäs kotimainen Lumene? Sitä ei myöskään löydy Animalian listalta, mutta esimerkiksi ruotsalainen Veganguiden-sivusto kuitenkin nostaa Lumenen tuotteet eläinkokeettomien listalle.

Yritys itse vastaa näin:

– Lumenella on täysin selvää, ettemme testaa mitään tuotteitamme tai niissä käytettäviä raaka-aineita eläimillä. Noudatamme EU:n kosmetiikkalainsäädäntöä, sanoo tuotekehitysjohtaja Tiina Isohanni.

Viime syksynä uutisoitiin, että tappiota tehnyt kosmetiikkayhtiö hakee kasvua nyt Kiinasta. Maan suurin verkkokauppa on ottanut suomalaisyrityksen tuotteet myyntiin. Mitenkäs eläinkokeettomuuden nyt käy?

Ei mitenkään, sillä Kiinan viranomaisten asettama säädös tuotteiden testaamisesta eläimillä koskee vain kivijalkakaupoissa myytävää kosmetiikkaa.

Kaikki valmistajat eivät edes pyri listalle, vaikka olisivat eläinkokeettomia. Sertifikaatin saaminen on työlästä. Jokaisesta ainesosasta on hankittava vakuudet ja prosessit on avattava ulkopuolisille valvojille.

– Listalle pääseminen on maksutonta, mutta auditoinnin kustannuksista vastaa yritys. Jotkut firmat ehkä ajattelevat, että niiden oma viestintä eläinkokeettomuudesta riittää, Uotila sanoo.

Uotila kuitenkin pitää listaa tärkeänä.

– Se on ainoa, jossa on oikeasti varmistettu eläinkokeettomuus. Se on kuluttajalle tärkeää informaatiota.

Aihe kiinnostaa.

– Eläinkokeeton lista on meidän suosituin yksittäinen sivumme. Kymmenet tuhannet ihmiset katsovat sitä vuosittain, Uotila sanoo.

Kosmetiikkateollisuutta kismittää, kun kuluttajat ovat epätietoisia eläinkokeettomuudesta ja peräänkuuluttavat sertifikaattia. EU:ssa kosmetiikan markkinoinnissa ei hyväksytä väittämiä, jotka perustuvat pelkkään lainsäädännön minimivaatimusten toteuttamiseen kuten eläinkokeettomuuteen.

Lumene kertoo harkinneensa Leaping Bunny -sertifikaatin hankkimista, sillä sen avulla eläinkokeettomuus olisi helppo viestiä kuluttajille.

– Mutta koska EU-lainsäädäntö kieltää eläinkokeiden ohella myös tuotteiden mainostamisen eläinkokeettomuudella, olisi meidän vaikea hyödyntää sertifikaattia sen koko laajuudessa, kuten pakkauksissa. Tutkimme kuitenkin parhaillamme sen käyttömahdollisuuksia muussa markkinointimateriaalissa, Tiina Isohanni sanoo.

Ranskan ja Belgian viranomaiset ovat juuri esittäneet, että pupulogon käyttäminen kosmetiikkapakkauksessa on vastoin EU:n kosmetiikkalainsäädäntöä.

Kuluttajaa hämmentää lisää myös se, että erilaisia pupumerkkejä riittää, eikä kukaan kiellä yritystä painamasta niitä purkkinsa kylkeen

Eläinkokeettomuus on kuitenkin etenemässä ympäri maailmaa. EU-maiden jälkeen kiellon ovat hyväksyneet muun muassa Islanti, Norja, Sveitsi, Serbia, Israel, Intia sekä osa Brasilian osavaltioista.

– Asia on vireillä myös Australiassa ja Kanadassa, mutta USA:ssa se on pysähtynyt nykyisen hallituksen aikana, Laura Uotila sanoo.