Kalajoki alueen vetovoimaisin ja yritysmyönteisin – Koko Suomessa Kalajoki on oman sarjansa seitsemäs, Kokkola ylsi sijalle 15



EK:n kuntaranking on asettanut Kalajoen alueen ykköseksi vetovoimaisuudessa ja yritysmyönteisyydessä. Koko Suomessa alle 50 000 asukkaan kuntien sarjassa Kalajoki ylsi jaetulle seitsemännelle sijalle Rauman ja Keravan kanssa. Kokkola on sijalla 15 ja Raahe sijalla 23.

– Kalajoella on monipuolinen elinkeinorakenne, vireää yritystoimintaa ja kehitymme jatkuvasti eteenpäin. Tälläkin hetkellä meillä on useita mielenkiintoisia hankkeita työn alla. Yrityksiä meillä on yli 900, Kalajoen kaupungin elinkeinojohtaja Miia Himanka kertoo.

EK:n kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden yritysmyönteisyyttä ja vetovoimaisuutta. Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa yhteensä 1 134 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat edustavat suomalaisia työnantajayrityksiä, joita on vajaat 85 000.

Kuntaranking laittaa Suomen seutukunnat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka hyvän toimintaympäristön ne tarjoavat paikallisille yrityksille. Mittareina käytetään EK:n yrityskyselyn tuloksia ja kuntatalouden tilastoja. Tutkimuksessa on annettu pisteitä elinkeinopolitiikasta, yleisestä yritysilmapiiristä, kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyydestä, julkisista yrityspalveluista sekä palveluiden tuotannosta.

Seutukuntien joukossa Seinäjoen seutukunta johtaa alueena jo kolmatta kertaa peräkkäin ollen keskitasoa parempi kaikilla osa-alueilla. Kokkolan seutukunta sijoittuu sijaluvulle kymmenen nousten seitsemän pykälää edellisestä vertailusta. Eniten sijoitus koheni kuntataloutta koskevassa vertailussa.

Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein.