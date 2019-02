Lukijan mielipide: Katsotaan peiliin – Vanhusten hoitovajeen korjaaja näkyy peilistä



Tärkein muutoksen tekijä ja vanhusten hoitovajeen korjaaja näkyy peilistä. Jokaisen terveen aikuisen pitää muuttaa omaa asennettaan ja ajankäyttöään. Todellinen sote-uudistus alkaa päätöksellä auttaa omaisiaan, läheisiään ja naapureitaan, joilla voimat eivät enää riitä huolehtimaan itsestään.

Jokaisen on pakko myös hyväksyä se, että hyvää hoitoa ei voida järjestää kaikille ilman rahaa. Tasapuolisin tapa kerätä hoivatyön rahat on verotus. Paljon ansaitsevat maksavat eniten siitä, että riittävä hoito ja kuntoutus saadaan kaikille riippumatta siitä saako hoitaja palkkansa yksityiseltä tai julkiselta taholta. Suuri merkitys on myös järjestöillä sekä omaishoitajilla, joista moni on lähes yhtä suuren avun tarpeessa kuin heidän hoitamansa läheiset.

Helppoa on arvostella häikäilemättömän busineksen röyhkeyttä hoitoalalla sekä suurten yhtymien tapaa keskittää palvelut suuriin yksiköihin. Pörssiyhtiöt ovat voiton tavoittelussaan kautta historian käyttäneet orjatyövoimaa sekä saattaneet kaikkein heikoimmat kärsimään eniten. Saman tyyppistä kehitystä on ollut hoiva-alan yritystoiminnassa viimeisen 15 vuoden aikana. Muutamassa median julkaisemassa koosteessa on listattu noin 10 henkilöä, jotka ovat terveys- ja sosiaaliyritysten omistajina ja johtajina keränneet merkittävät tulot itselleen. Vuoden 2017 aikana heidän yhteinen verotettava tulonsa oli noin 10 miljoonan tasolla. Samaan aikaan ovat kyseisten yhtiöiden asiakkaat ja henkilökunta eläneet melkoisessa kurjuudessa. Pörssiyhtiöiden toimintatapa on varmasti ollut tiedossa niillä, jotka ovat tehneet päätöksiä hoivapalveluiden ulkoistamisesta kunnissa.

Hyvin ei mene julkisten palvelujenkaan puolella. Olen joutunut seuraamaan kuntayhtymä Kiuru/Soiten kehitystä ja vanhuspalveluja noin viiden vuoden ajan. Palveluja on karsittu ja keskitetty suuriin yksiköihin, hoitajien työ on rankkaa. Nyt Soiten budjettivaje edellyttäisi henkilöstön vähennystä lähes saman verran kuin hyvän hoidon saavuttaminen edellyttäisi hoitavien ammattilaisten määrän lisäämistä. Lyhtynäköisen säästöpolitiikan seurauksena on ajauduttu loputtomaan erikoishoidon kustannusnousuun, johon kuntien verovarat eivät riitä.

Tuleva kevät tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden valita päättäjiä, jotka uskaltavat ohjata riittävät resurssit vanhusten ja lasten hoitoon. Rahat löytyvät, kunhan me kaikki hyväosaiset olemme valmiita luopumaan vähän omastamme ja ns. saavutetuista eduista.