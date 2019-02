Lukijan mielipide: Maksutonta toista astetta edistettävä



Syyskuussa 2017 laitettiin aluilleen kansalaisaloite maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta. Suomen lukiolaisten liitto, FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset, SAKKI, Allianssi ja Vanhempainliitto aloittivat työn vaadittavan 50 000 allekirjoituksen rajan saavuttamiseksi. Tämä onnistui. Lopulta nimiä maksuttoman toisen asteen puolesta kertyi 53 098. Tämä aloite on nuorille erityisen tärkeä. Opiskelen itse tällä hetkellä toista vuotta lukiossa, ja muistan monen kaverinikin puhuneen aiheesta. Toimin aktiivisesti Suomen lukiolaisten liitossa ja olin itsekin keräämässä allekirjoituksia viime maaliskuussa tämän aloitteen puolesta. Nuoret tekivät kovan työn tärkeän asian eteen.

12. helmikuuta eduskunnan sivistysvaliokunnasta kantautui kuitenkin ikäviä uutisia. Sivistysvaliokunta esittää aloitteen hylkäämistä muotovirheen vuoksi. Tarkemmin sanottuna virhe oli se, että aloite oli osoitettu eduskunnalle valtioneuvoston sijaan. Valiokunnan mietinnön lausumiin ei sisällytetty aloitteen tavoitteita ollenkaan, vaan ne kuitattiin hyvin löyhillä lainauksilla, jotka eivät velvoita maksuttomuuden edistämiseen.

Opetushallituksen teettämän selvityksen mukaan lukio kustantaa opiskelijalle keskimäärin noin 2500 euroa. Se on suuri summa, huomioiden, että peruskoulu ei kustanna oppilaan perheelle juuri mitään. Kuilu lukion ja peruskoulun välillä onkin huomattava. Lukiolaisten liitto on seurannut oppimateriaalien hintakehitystä vuodesta 2014 alkaen. Tänä aikana kustannukset ovat nousseet jopa 200 euroa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä vuoden 2017 nuorisobarometrin mukaan jopa 17 prosenttia nuorista on joutunut karsimaan opiskeluvaihtoehtoja rahan puutteen vuoksi. Pelkän peruskoulutuksen varaan jääminen on erittäin huono asia nuorelle, sillä työnäkymät ovat heikot eikä korkeakoulututkintoa ole mahdollista suorittaa. Jo Suomen perustuslaissa sanotaan, että julkisen vallan tulee turvata jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Opetushallitus myönsi viime vuoden joulukuussa 3,1 miljoonaa euroa pilottihankkeille, joissa etsitään uusia innovatiivisia keinoja alentaa toisen asteen koulutuksen kustannuksia. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja toivon, että uusia keinoja löytyy ja ne otettaisiin käyttöön valtakunnallisesti mahdollisimman pian. Uusilla innovatiivisilla keinoilla on mahdollista saada maksuttomuuden kokonaiskustannukset mahdollisimman alhaisiksi.

Maksuton toisen asteen koulutus varmistaisi, ettei rahatilanne vaikuta yhdenkään nuoren koulutuspolkuun. Selvitykset ja lainvalmistelu sen edistämiseksi on laitettava alulle mahdollisimman pian, vaikka kansalaisaloite teknisesti hylättäisiin. Toivon kansanedustajien kuulevan nuorten huolen ja ottavan sen tosissaan. Maksuton toinen aste on vietävä maaliin.