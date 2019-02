Lisää osaamista syntyy yhdistämällä voimat – suunnitteluyritykset löysivät helpotusta myös työvoimapulaan



Pulaa asiantuntijatyövoimasta voidaan helpottaa myös yritysfuusion kautta. Pohjanmaalla pitkään toiminut talotekniikan suunnittelu- ja konsultointipalveluihin erikoistunut Avecon Oy sai viime kesän korvalla uuden omistajan, kun Euroopan johtava suunnittelukonserni Sweco osti sen koko osakekannan.

– Meillä Aveconissa oli jatkuva pula työntekijöistä. Töitä oli paljon, mutta lisähenkilöstöä oli vaikea saada. Tämän fuusion kautta saamme nyt käyttöön Swecon organisaation, eli voimme saada apua muilta paikkakunnilta. Swecolla tämä on organisoitu hyvin. Samassa projektissa voimme tehdä yhteistyötä useammankin konttorin kanssa, Michael Jungell, yksi Aveconin perustajista kertoo.

– Projektiryhmiin voidaan koota esimerkiksi yksi henkilö Rovaniemeltä ja kaksi Kuopiosta, ja työskentelemme koko ajan samalla mallilla, integroidussa systeemissä. Rajoja ei näy enää, Owe Sjölund Swecosta Pietarsaaresta kertoo.

Jungellin mukaan yritys on onnistunutkin paluumuuttajien houkuttelussa.

– Olemme nyt saaneet useamman muualla opiskelleen ja työskennelleen kaverin muuttamaan perheineen takaisin.

Fuusion jälkeen pelivara on kasvanut. Vapaata asiantuntemusta löytyy aina jostain päin Suomea.

Vuonna 1989 perustettu Avecon on poistunut nimenä käytöstä. Sen korvaa Swecon Pohjanmaan tiimi, jossa 17 työntekijän pääpaikka on Vaasassa.

Pietarsaaren toimipisteessä on kahdeksan, Kokkolassa neljä, Nivalassa kaksi ja Seinäjoella neljä työntekijää.

Pietarsaaresta käsin Avecon on tehnyt noin 2 500 toimeksiantoa. Teollisuuden asiakkaita ovat muun muassa Nautor, Baltic Yachts, Beamex, UPM, Mirka, Ekeri, Prevex ja OSTP.

– Pietarsaaren sairaalan kanssa meillä on pitkä ja edelleen jatkuva yhteistyö. Myös alueen kirkkoihin olemme suunnitelleet sprinkleri- ja lämmitysjärjestelmiä. Olemme mukana myös uuden päiväkoti Alman ja Kielikylpykoulun projekteissa, Michael Jungell kertoo.

Keski-Pohjanmaalla suunnittelukohteita ovat muun muassa Kokkolan Torkinmäen koulu ja päiväkoti, Keliberin kaivoshanke Kokkolassa ja Kaustisella sekä Merenojan uusi yhtenäiskoulu Kalajoella.

Myös Vaasan tuleva maamerkki, Korsholmanpuistikon silta on Sweconin työlistalla.

Teollisuuden investointirintamalla näyttää toistaiseksi edelleen hyvältä. Sweco on mukana monissa hankesuunnitteluissa, joista ei vielä ole investointipäätöksiä tehty.

– Nämä ovat aika isoja ja aikaa vieviä hankkeita, joita viritellään kauan.

– Erittäin nopeasti edennyt kehityskulku on, että teollisuudella ei ole enää omia suunnitteluorganisaatioita, vaan he haluavat tehdä sopimuksia yhden suuremman toimijan kanssa sen sijaan, että neuvottelisivat kymmenen pienemmän kanssa. Kun koko paketin saa yhdestä paikasta, se on myös vahvuutemme, Sjölund sanoo.

– Henkilöstön jatkuva koulutus on tärkeintä, jotta pysymme mukana, Jungell toteaa.

Sweco on Euroopan johtava rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, jonka osaamisalue on laaja. Yritys operoi koko pohjoisen Euroopan alueella 15 000 työntekijän voimin. Pääkonttori on Ruotsissa ja Sweco on listattu Tukholman pörssiin.

Suomessa työntekijöitä on 2 000 ja toimintaa on 26:lla paikkakunnalla.

Swecon suunnittelun lippulaivahankkeita ovat muun muassa uudet Kainuun ja Ahveniston sairaalat, Äänekosken biotuotetehdas ja Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus.

Yritys tekee myös virtuaalimallinnusta, jolla asiakkaan konseptia voidaan esitellä maailman toisella puolella oleville kiinnostuneille ilman, että näiden täytyy matkustaa paikan päälle. Honkajoki Oy:n elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käsittelylaitos on esimerkki tällaisesta.

Sweco operoi myös puu- ja korkearakentamisessa, matkailun ja ympäristön kehittämisessä sekä kaavoituksen ja maankäytön konsulttina.