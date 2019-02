Lukijan mielipide: Iske – rahasta ja juokse



Hoivakoti-ongelmaa on katsottava hieman kauempaa, jotta voi asettaa asiat paikoilleen. JO 80-luvulla käytettiin lähinnä Espanjassa aikaosuus asuntojen kaupassa menetelmiä, jotka haluttiin kitkeä pois. Meillä kuluttajansuojalakiin (8. luku) kirjattiin oikein oma lukunsa menetelmän siivoamiseksi.

Yhdeksänkymmentä luvun vaihteessa menetelmää käytti SKOP. Menetelmää kutsuttiin nimellä: ”Iske-rahasta ja juokse”. Menetelmä perustuu USA:sta peräisin olevaan chicagolaiseen markkinasuuntaukseen. Siinä kuluttaja vastaa, mitä ostaa ja myyntimenetelmät ovat vapaat. Vastakkainen markkinafilosofia sisältyy EU perussopimuksen alkulauseeseen ”sosiaalinen markkinatalous”.

Muutaman vuoden meillä on kierrellyt ”remonttireiskoja” käyttäen jälleen meille sopimatonta tapaa. Jokainen käyttää samoja sanoja ”meidän miehemme ovat jo näillä nurkilla tekemässä, joten nyt olisi hyvä tilaisuus.” Lisänä etunimen painotusta tuttavallisesti, hieman pelottelua, kiirehdintää, psykologiaa, korkeita hintoja ja harhaanjohtamista (tarjous muuttuu sopimukseksi) jne. Merkille pantavaa, että menetelmä on kaikilla sama, joten heillä täytyy olla jossain sama kouluttaja/koulutuspaikka, missä opetetaan käyttämään otsikon menetelmää. Koulutus on älykästä ja moraalitonta.

Hoivakotien takana olevat rahastot ovat myös haistaneet aukon suomalaisen sosiaalitoimen suojauksessa ja päättäneet iskeä. Nyt näyttää siltä, että moraalinen vastareaktio on niin suuri, että rahastuksen suoritus on vaikeutunut melkoisesti. Toivottavasti asia ei hoidu julkisuuden kirouksella ja toistemme syyttelyllä?

Nämä ”chicagolaiset” pääsevät aina yllättämään avoimen talouden ja tekemään pahaa vahinkoa, ennen kuin heräämme puolustamaan omaa järjestelmäämme. Ihan oikeasti toivon, että näihin ei sekoitettaisi paikallisia hoitoalan yrityksiä. Ne yrittäjät voivat tulla pystypäin kuluttajaa kadulla vastaan.

Asian yksi tulevaisuuden osaratkaisu voisi olla työosuuskunnat. Niihin liittyy riittävä markkinaohjaus edellyttäen, että asiakkaat voivat vapaasti valita hoitopaikan. Tällöin palkan maksimoimiseksi työn on oltava sekä laadukasta että tehokasta ja sisäinen, ammattiyhdistyksen rajoitteista vapaa yhteistyö johtaa parhaimpaan tulokseen. Yrityspohjaisen hoitokodin voi ostaa ja myydä. Se saa aikaan epävarmuuden omistajaorganisaation laadusta. Työosuuskunnan (yhdistyksen jäsenyyteen perustuva) hoitokoti joko toimii tai se lopetetaan, jolloin voidaan varmistaa paikallisuus.

Hoitotyö on vapaiden markkinoiden ja hallinnon välisessä maastossa ja siksi tässä tapauksessa markkinatalouden puolustajakin voi antaa hieman periksi.