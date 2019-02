Kaustislainen Marko Kulpakko Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaaksi Vaasan vaalipiiriin



Perussuomalaisten puoluehallitus asetti kaustislaisen Markko Kulpakon Vaasan vaalipiiriin kansanedustajaehdokkaaksi. Kaustislainen Marko Kulpakko on Ruotsissa syntynyt maahanmuuttaja, joka kertoo tuntevansa teollisuustyön arjen kummassakin maassa. Kulpakko on toiminut CNC-sorvarina ja ollut pääluottamusmiehenä kuusi vuotta työpaikassaan, joka on Euroopan suurimpia muovikalvojen valmistajia.

-Ainoastaan vientiteollisuus voi turvata hyvinvointimme. Suomalaiset ovat työhaluisia, vain työpaikat puuttuvat. Palkalla on pystyttävä elämään ja elättämään perheensä. Suomalainen duunari ja yrittäjä ovat oikeutetusti ylpeitä osaamisestaan. Jokainen suomalainen lähtökohtaisesti haluaa hoitaa velvoitteensa, niin verot kuin kaikki muutkin maksut. Kaikilla on oikeus käyttää tienaamansa rahat niin kuin itse haluavat. Voi vaikka viedä kerran vuodessa perheensä etelän aurinkoon. Turkistarhaus on laillinen elinkeino. Perussuomalaiset puolustavat kaikin keinoin turkistarhauksen säilymistä ja laajenemista tulevallakin vaalikaudella, muistuttaa Kulpakko.