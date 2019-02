Lukijan mielipide: Kokkolan käytettävä omistajaohjausta – Miksi kivihiiliprojektia ajetaan kuin käärmettä pyssyyn?



Tutkivan journalismin ansiosta Kokkolan satamasta kantautuneet huolestuttavat tiedot kertovat siitä, että rannassa asiat eivät ole niin kuin pitäisi olla. Tiedot mahdollisesta kivihiilen kauttakulkuliikenteestä Kokkolan sataman kautta, ja sen vaikutuksista sataman muihin asiakkaisiin sekä satamassa käsiteltäviin tuotteisiin herättävät kysymyksen siitä, että toimiiko yhteistyö ja kommunikaatio Kokkolan Sataman ja satamaoperaattorin välillä? En millään muotoa jaksa uskoa siihen, etteikö Kokkolan Satama Oy:n johto ja hallitus olisi olleet tietoisia rautapellettiasiakkaan huolesta kivihiilen vaikutuksesta artikkeliinsa. Kysymys kuuluukin, että miksi tätä kivihiiliprojektia ajetaan kuin käärmettä pyssyyn, vaikka riski sataman suurimman asiakkaan menettämisestä on tämän johdosta erittäin suuri.

Mahdollisen uhkakuvan vuoksi en näe tässä projektissa Satama Oy:n kannalta liiketaloudellisia etuja, enkä myöskään yhtiön omistajan (Kokkolan kaupunki) kannalta mitään hyvää, vaan pikemminkin päinvastoin. Jos satama menettää vuositasolla 4–5 miljoonaa tonnia rautapellettiä ja saa tilalle maksimissaan miljoona tonnia kivihiiltä, ei ainakaan allekirjoittaneen laskupäällä tästä saada veronmaksajien silmissä kannattavaa toimenpidettä. Kokkolan kaupungin saamat osingot, yhteisöverot sekä kunnallisverot tulevat vähenemään, mikä rasittaa jo ennestään tiukilla olevaa kaupungin taloutta. Tämän lisäksi työllisyysvaikutukset koko logistiikkaketjussa tulevat olemaan miinusmerkkiset, joka myös rasittaa kaupungin taloutta. Puhumattakaan ympäristö- ja terveysvaikutuksista, joita kivihiilellä väistämättä on.

Mielestäni tästä kivihiiliprojektista hyötyvät ainoastaan siihen liittyvät Kokkolan Satama Oy:n yhteistyökumppanit sekä mahdollisesti yksittäiset henkilöt joilla on henkilökohtaisia vaikuttimia saada kivihiililiikenne Kokkolan satamaan.

Olemme saaneet lukea tämän lehden sivuilta (KP 16.2) Kokkolan Sataman johtajan Torbjörn Wittingin vakuutteluja siitä, kuinka estetään käsiteltävää kivihiiltä sotkemasta muita satamassa varastoitavia raaka-aineita. Se että meidät lehden lukijoina tai Kokkolan kaupungin edustajat vakuutetaan näiden toimenpiteiden tehokkuudesta ei vielä takaa sitä, että venäläinen rautapellettiasiakas luottaa rautapelletin puhtaana pysymiseen sille vahingollisesta kivihiilestä. Kysymys: Siinä tapauksessa, että tämä todennäköinen uhkakuva realisoituu ja satama menettää suurimman asiakkaansa kivihiilen takia, onko Kokkolan Satama Oy:n johtaja sekä hallitus valmis kantamaan henkilökohtaisen vastuun päätöksistään ja minkälaisia johtopäätöksiä kyseiset tahot tulevat tekemään tapahtuneesta?

Kokkolan Satama Oy:n omistajana Kokkolan kaupungin tulisi mielestäni käyttää omistajaohjausta ja laittaa tämä projekti jäihin kunnes kaikki faktat on tarkkaan selvitetty jotta suuremmilta vahingoilta vältyttäisiin. Satama Oy on jo tehnyt kiireesti kohtuullisen isoja investointeja kivihiilen toivossa ja olisi myös hyvä selvittää, että miksi investoidaan jo ennen kuin esimerkiksi ympäristölupa on saatu. Vaikuttaa pahasti siltä että tämä asia on jo kabineteissa sovittu etukäteen ja ympäristölupahakemus on pelkkä juridinen muodollisuus.