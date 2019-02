Lahjavinkki: Maalaa itse hienoja kiviä - tässä yksinkertaiset ohjeet

Next

Valmista tuli! Mandala-kuvio on hypnoottinen silmälle. Kun puristat kiveä kädessäsi, se lämpenee hiljalleen. Kauneinta onkin, jos annat sen ystävälle kädenlämpöisenä.

Ystävänpäivä on joulun jälkeen vuoden toiseksi vilkkain korttisesonki. Lähellä asuvalle kaverille voi kortin sijasta antaa jotain painavampaa: kuvioidun mandala-kiven.

Pyöreä mandala-kuvio on hypnoottinen silmälle, mutta samalla myös erittäin rauhoittava tehdä. Kun vauhtiin pääsee, kivien täplittäminen alkaa muuttua todella koukuttavaksi. Varsinkin jos haastaa itsensä tekemään joka kerta erilaisen kiven.

Paras kivi on pyöreä, laakea, mattapintainen ja tietenkin puhdas. Rautakaupoista voi ostaa myös koristekiviä, kun lumi estää näin talvella katsomasta pihamaalle.

Myös työvälineitä pitää hieman etsiä. Paras apu on lyijykynän kumipää ja tikkuun kiinnitetty nuppineulan tylppä pää.

Toinen tärkeä tekijä on maalin oikea koostumus. Se tekee työjäljestä joko huonon tai hyvän.

Akryylivärin ohennusaine ei ole pakollinen, mutta se parantaa maalin juoksevuutta ja kiiltoa. Se myös jättää pinnan kiiltävämmäksi. Löydät sitä taidetarvikeliikkeistä.

Valmiin työn voit laittaa esille hyllylle. Kesällä voit asettaa sen muiden kivien joukkoon pihamaalle.

Kun puristat kiveä kädessäsi, se lämpenee hiljalleen. Kauneinta onkin, jos annat sen valmiiksi kädenlämpöisenä - ystävältä toiselle.

Tarvitset

Sileitä, pyöreitä kiviä

Kalkkimaalia tai akryylimaalia – eri värejä

Acrylic medium gloss -ohennusainetta

Spraylakkaa ja hengityssuojaimen

Erikokoisia, tasaisia ja pyöreitä painantatyökaluja kuten kynä, nuppineula ja poranterä

Juomapullon korkkeja tai muita pieniä kulhoja, joihin teet maalia työkalun kastamista varten.

Suojan pöydälle

Siveltimen

Paperia, jolla voi pyyhkäistä työkalua silloin tällöin.

1. Pese kivi ja pohjamaalaa se haluamallasi sävyllä. Helpoiten maali tarttuu mattapintaisiin, karheisiin kiviin.

Pohjamaalina voit käyttää mattapinnan jättävää kalkkimaalia tai akryylimaalia. Kumpikin maali kuivaa nopeasti, joten maalaa kivi ensin toiselta puolelta, anna kuivahtaa, ja maalaa sitten toiselta puolelta. Anna maalin kuivua.

2. Et tarvitse hienoja painantatyökaluja, sillä voit luoda niitä itse. Lyijykynän kuminen pää on täydellinen työkalu, tasapäinen poranterä on myös hyvä. Niitä löytyy myös eri kokoja.

Käy hakemassa ompelulaatikosta yksi nuppineula ja teippaa sille varsi. Kuumaliimatanko käy myös hyvin.

3. Voit tehdä hyvin värikkäitä kiviä tai sitten pitäytyä muutamassa värisävyssä. Pärjäät pitkään esimerkiksi ruokalusikallisella maalia.

Sekoittamalla akryylimaaliin mediumia noin 30 prosenttia maalin määrästä, helpotat työtäsi paljon. Tarvitset myös hitusen vettä. Oleellisinta on, että maali on suhteellisen juoksevaa, silloin täplästä tulee tasainen.

Harjoittele ja säädä maalin koostumusta. Kasta nuppineulan pää maaliin ja tee sillä muutama täplä niin, että täplän keskikohta jää koholle kuin jähmettynyt tippa. Silloin määrä on oikea. Parhaimmillaan jäljestä tulee tasainen pallo.

Työvälineestä riittää maalia useaan täplään niin, että määrä vähenee tasaisesti joka painalluksella.

4. Pidä työväline pystysuorassa kädessäsi. Aloita kuviointi kiven keskeltä. Tee sitten ristiin 4 pistettä ja täytä välit. Jatka sitten pisteitä symmetrisesti ympäri kiven.

Mitään sääntöjä ei ole. Tee kuitenkin kuviot symmetrisesti ja toistuvasti.

Älä lopeta ensimmäisten kuvioiden jälkeen, vaan tee niiden päälle uusia kuvioita eri maalilla, kun ensimmäinen kerros on kuivunut. Käytä erilaisia värejä ja kokoja. Haasta itsesi tekemään joka kerta erilainen kivi. Jos kyseessä on lahja, mieti mistä lahjan saaja pitäisi eniten.

Ota viereen paperi, jolla siivoat painantatyökalun, kun vaihdat väriä. Nosta kivi lopulta kuivamaan.

Voit vielä lakata kiven kuvioidulta puolelta. Helpoiten teet sen spraylakalla.