Pekka Huovisen vieraskolumni: Maaseudun silmänpilke



Pankkimies Karhinen selvitti asialle laitettuna maatalouden menestysehtoja. Maaseudusta puhui vähemmän.

Maaseutu–maatalous ristiriita on hankalasti hahmottuva ja jatkossa vain mutkistuu. Se on jo nyt selvää, että maatalouden kehittyminen alkaa olla kokolailla vastakkainen linja maaseudun kehittymiselle. Tehotila keskustelee asioistaan, hankinnoistaan ja myynneistään yhä enemmän yli kirkonkylien ja kuntakeskusten. Ja toimii niin, koska se on elinkeinolle menestymisen ehto. Eikä kartanomaasturia kannata juuri muutenkaan vielä kyläkaupan kohdalla topata. Kun istuu puolikastunnin pidempään stereoiden seurassa, ollaan marketin ruudussa ja erikoisliikkeiden tiskeiltä löytyy perheen jääkaappitavaran lisäksi niin uusi ojas kääntöauraan kuin seuraava astiallinen pesuainetta navettaan samalla reissulla.

Ja näitä tehotiloja on yhä vähemmän. Se tarkoittaa, että maaseutukunnan väestökehitykselle maatalouden tehostuminen on hallayö.

Maaseutu ei ratkea maatalouden kehittämisellä. Vaikka peltoaukeat ja metsät alueille kasvot antavatkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ja juuri siksi: Maaseudun kehittämiseen on kasattava aivan omat eväänsä ja linjansa. Ne lähtevät siltä perustalta, että maaseutu on yhä edelleen ylivertainen ympäristö kasvaa ja kehittyä. On turvallista tilaa elää ja oikeaa avaruutta ajatella! Luontolähiöiden pohjalle on lujaa rakentaa. Tämä ajattelu taitaa kuitenkin olla kunnissa vasta aivan ituina ja pelaillaan mieluummin hoppas-pelejä. Kalastellaan joka kuntaan omaa bio- tai muuta tehdasta joka vaurastuttaisi pitäjän, työllistäisi ja vetäisi uutta väkeä satapäisin joukoin. Tietenkin työpaikka tuo perhekohtaiseen pohjaan pitoa, jota ilman ei oikein voi tulevaisuuttaan nähdä. Ja kannattava yritys on toiminta-aikanaan monella tapaa ympäristönsä dynamona. Mutta tulosta hakevien yritysten toimintaprofiiliin sopii koko ajan huonommin juurtuminen vain yhteen osoitteeseen. Eikä se kuljeta mukanaan yhteisöä, joka sen ympärille on rakentunut. Siitä on voinut tulla jopa taakka, josta on päästävä eroon uusien kannattavuusehtojen takia tai kun paikalle houkuttelueväät on loppuun kaluttu.

Ja eväslinjoja varten voi kysyä: Pitääkö sitä tosiaan muuttaa verstaan naapuriksi? Tai havitella tehdashalleja oman kylän raitille? Samainen teknologian kehitys joka tehostaa maataloutta, luo toisaalla tilaa rakentaa henkilökohtaista toimintaympäristöä uudella tavalla. Liikkumisen infra, sähköiset verkot, joustavat työtavat ja -ajat ovat osa niitä palasia, joiden avulla voi yhä paremmin käyttää sitä ylivertaista paikkaa elää ja asua. Sen ympäristön vahvistaminen kutsumaan puoleensa ja kestämään yli sukupolvien tulee olla ratkaisumietinnän otvapuuna. Ja elinvoimaisesta ympäristöstä hakevat vauhtiaan dynamotkin mielellään. Sytykkeitä ajatuksille on tarkkasilmäisen nähtävissä – harva Vuoden Kylä-kisa on taidettu voittaa tehotiloilla tai firmojen kutsuhuudoilla.

Kun oli piisalle puheita pidetty ja ajeltu traktoreita torille, tilasi ministeriö Reijo Karhiselta uusimman version maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Mutta maaseudun ratkaiseminen tuntuu olevan vasta puheitten ja kokoontumisten asteella. Liikkeelle on kuitenkin päästävä ja jos näillä maaseutuparlamenteilla saadaan aseteltua alkuaskelmia kohdalleen ja luodaan silmänpilkettä aiheeseen niin eikun pystyyn vaan!

Kirjoittaja on maalaispoika ja Kannuksen maaseutuakatemian rehtori, emeritus