Ajokeli on tänään huono Keski-Pohjanmaalla – lumisade ja pöllyävä lumi haittaavat liikennettä



Tänään on huono ajokeli Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Ilmatieteenlaitos on antanut tuulivaroituksia niin maalle kuin merelle.

Keski-Pohjanmaalla on pohjoisen ja luoteen välinen tuuli voimakasta aamupäivästä alkaen. Ajokeliä heikentävät lumisade, pöllyävä lumi ja jäinen tienpinta.

Tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa. Yksittäisiä kaatuneita puita on laajalla alueella, lyhyitä sähkökatkoja on ilmennyt.

Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on ohut lumipeite. Kevyen liikenteen väylät ovat laaja-alaisesti erittäin liukkaita. Liukastumisriski on huomattava.

Perämerelle on annettu myrskyvaroitus, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia ja vaaratilanteita meriliikenteelle. Pohjoisen ja luoteen välistä myrskyä on päivällä 21 metriä sekunnissa.

Merenkurkkuun on annettu kovan tuulen varoitus. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta on päivällä 19 metriä sekunnissa. Kova tuuli voi mahdollisesti aiheuttaa vaaraa huviveneille.