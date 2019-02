Asuntokauppojen määrä laski parilta aikaisemmalta vuosilta Kokkolassa – Omakotitalomyynnissä suurin notkahdus



Asuntokauppa käy tasaisen maltillisesti

Asuntolandian kiinteistövälittäjä Marko Ruotsala ei halua maalailla liian ruusuista kuvaa asuntokaupasta.

– Samaa vauhtia tuntuu, että nyt mennään eteenpäin. Kohteita tulee myyntiin, mutta kysyntä on hiljaista. Niin paljon on uustuotantoa Kokkolassa, että vanhempien kerrostalojen myynti on vaikeutunut. Positiivista on, että hintataso on tullut osakkeissa ja kiinteistöistä alemmaksi viime vuosina. Mennään oikeaan suuntaan etenkin vanhemmissa asunnoissa.

Ruotsalan mukaan omakotitaloissa hintaluokassa 150 000-200 000 käy kauppa parhaiten. Kerrostalossa hintaluokassa 130-160 000 euroa.

– Kun hinta menee yli 250 000, alkaa kaupankäynti vaikeutua. Asiakkaita, jotka saivat viisi vuotta sitten pankilta 200 000-230 000 euron lainalupauksia, saavat nyt suurin piirtein 170 000 euron lainalupauksia. Kyllä rahoituspolitiikalla on suuri merkitys kaupankäynnille.

Ruotsala on havainnut myös, että perheellisiä 20-30 vuotiaita ei enää liiku asuntomarkkinoilla entiseen tahtiin.

– Kyllä kauppa käy, mutta tasaista maltillista tahtia mennään jatkossakin. Aina jotakin tapahtuu, mutta ei siinä määrin kuin aiemmin. Välillä saattaa tulla ryppäitä, että asuntoja menee hyvin kaupaksi, mutta sitten vastapainona voi olla pitkiä hiljaisia jaksoja.

Joni Mäki-Petäjä