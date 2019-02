Pääkirjoitus: Painava vastuu veteraanien puolisoista – Sodan arvet ovat vielä luonamme



Harveneva joukko tarvitsee edelleen tukea. Vastuu heistä ei vähene, vaikka väki vähenee. Sotiemme veteraanien lisäksi avuntarvetta on heidän puolisoillaan ja leskillään.

Sotiemme veteraaneja vuosilta 1939–1945 on elossa noin 10 500. Meidän alueellamme; Perhonjokilaaksossa, Lestijokilaaksossa, Kalajokilaaksossa sekä Pyhäjärvellä elää noin 240 veteraania.

Sotiemme Veteraanit -keräystä tekevät varusmiehet ovat maanantaina liikkeellä Ylivieskassa, Nivalassa, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä. Varusmieskeräys jatkuu tiistaina Kalajoella. Kokkolassa, osassa muita Perhonjokilaakson kuntia sekä Lestinjokilaakson kuntia keräys järjestetään elokuun lopussa. Keräyksen tavoitteena on hankkia varoja, jotta veteraanit, miehet ja naiset, sekä puolisot ja sotalesket voisivat elää itsenäisesti mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Erityisesti pientä eläkettä saavat lesket ja puolisot tarvitsevat apua.

Vuodesta 2007 lähtien eri veteraaniyhdistykset ovat yhdistäneet voimansa Sotiemme Veteraanit -keräyksessä hankkiakseen yhdessä varoja veteraanien auttamiseksi. Avulle on todella tarvetta, koska vielä elossa olevien veteraanien keski-ikä on noin 94 vuotta. Heistä runsas puolet saa ylimääräistä rintamalisää ja heidän eläkkeensä on vain 700–1000 euroa kuukaudessa. Puolisoiden ja leskien eläkkeet ovat myös pieniä. Keräyksen tuotolla autetaan esimerkiksi sairaus- ja lääkekulujen omavastuuosuuksissa sekä erilaisten apuvälineiden hankinnassa. Tukea annetaan myös virkistäytymiseen.

Paikkakunnalla kerätyn varusmieskeräyksen tuotolla tuetaan saman paikkakunnan veteraaneja ja heidän puolisoitaan. Keräystuottoa jaetaan jo tämän vuoden aikana.

Veteraanien tukemisesta vielä vuosikymmenienkin jälkeen keräyksellä ja sen tarpeellisuudesta käydään aika ajoin keskustelua. Miksi vielä kerätään? Tuohon kysymykseen voi vastata, että tarvetta on. Suomi on valtiona ottanut entistä vankemmin vastuuta rintamalle lähettämistään ja siellä sotaa kokeneista. Hyvinvointivaltion titteliä vuolaasti korostavan yhteiskunnan on tietysti pidettävä maansa turvaajista huolta. Valtiovallan vastuu jatkuu.

Ei pidä unohtaa myöskään veteraanien puolisoita ja leskiä. Sodassa olleiden läheiset ovat eläneet vaikeita aikoja. He ovat joko menettäneet puolisonsa tai saaneet takaisin invalidisoituneen miehen. He ovat kärsineet menetyksestään tai olleet puolisonsa apuna elämän arjessa.

Mennyttä ei saa muutettua, mutta tulevaa voi helpottaa.