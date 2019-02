Kokkolalaislähtöinen jääkiekkoilija Toni Utunen rämpyttelee kotonaan kitaraa eikä haaveile suurista rahoista: "Jos tässä hommassa on eurot silmissä, ei tule mitään"



Outi Airola

On se. Ihminen on vasta kahdeksantoistavuotias, mutta kaksi maailmanmestaruusmitalia killuu kaulassa. Joku toinen voisi nostaa nokkaansa, mutta Toni Utunen on kuin nöyrä naapurinpoika: rauhallinen, kohtelias ja ystävällinen. Jos hänet pantaisiin jonoon, josta pitäisi osoittaa maailmanmestari, sormi ei osuisi häneen. Ehkä hän juuri siksi on niin hyvä?

– Pienenä ainakin olin arka. Kerran iskä oli lähtenyt tupakalle kun olin kiekkokoulussa. Aloin itkemään enkä suostunut tekemään mitään ennen kuin iskä tuli takaisin, muistelee Utunen.

Nelivuotiaana hän oli kuitenkin ottanut jo jään haltuunsa. Kuva Ykspihlajan kaukalosta kertoo, että lujaa mennään ja asenteella.

– Muistan tämän Peugeot-paidan ja kaukalon. Se on ensimmäinen muisto jääkiekosta, näyttää Toni vanhaa kuvaa.

Kotitalossa Pihlajassa kahvia keittelevä äiti nauraa, että poikaa ei pitänyt mikään poissa jäältä. Hänellä oli myös hämmästyttävä luistelutaito.

– Muistan että viisivuotiaana hän ilmoitti menevänsä NHL:ään, huikkaa Hilkka-äiti.

Pian tie vei Hermeksen kiekkokouluun. Intohimo jääkiekkoon kasvoi, sen myötä sivuun jäi arkuus ja varauksellisuus.

– Kun ympyrät vaihtuvat joka vuosi, ei ikinä saisi juonen päästä kiinni, jos ei olisi sopeutuvainen, tietää Utunen.

Toni Utunen otti kovan loikan suureen maailmaan jo alle kaksitoistavuotiaana. Isä muutti hyvin menestyneen nuoren jääkiekkoilijan kanssa Tampereelle, jotta poika pääsi Tapparan riveihin.

– Muistan että ei se muutto ihan helppo ollut. Tänne jäi kaverit, äiti, siskot ja koirat. Sitten helpotti kun siirryin yläkouluun, muistelee Toni.

Tampere ei ollut ainoa vaihtoehto: Oulu oli esillä, mutta sieltä ei löytynyt isälle työtä. Tampereella elämä lähti sujumaan hyvin, vaikka Toni ei mielestään koulunkäynnissä mikään haka ollut. Resursseja olisi ollut, kävihän poika ala-asteen kolmosesta lähtien Halkokarin matikkalinjaa.

– Ysiluokan jälkeen hakeuduin kauppaopistoon, jossa tutkinto on vielä kesken. Se on jäänyt vähän toissijaiseksi, mutta teen sen kyllä, sanoo nuori mies.

Hän tietää, että jääkiekolla ei välttämättä eläkeikään saakka porskuteta.

– Jääkiekko on unelma-ammatti, mutta eläkeikä tulee vastaan aikaisemmin kuin normityössä. Muutama äijä vielä nelikymppisenä pelaa, mutta harvinaista se on.

Hänelle on selvää, missä tähtäin on. Se on NHL:ssä, jossa Vancouver on tehnyt jo varauksen kaverista. Siellä kiehtoo nimenomaan pelaaminen, ei niinkään raha.

– Ei rahan takia voi pelata, ei se potki eteenpäin. Jos tässä hommassa on eurot silmissä, ei tule mitään, toteaa nuori mies.

Hän on joutunut kuuntelemaan paljon arvailuja lahjakkuudesta ja pohtinut itsekin asiaa.

– Yksi valmentaja sanoi, että lahjakkuus vie tiettyyn pisteeseen, sen jälkeen ratkaisee työnteko.

Eniten hän pelkää loukkaantumisia.

– Se on iso uhka tässä ammatissa. Ei tarvita kuin muutaman sentin raapaisu oikeaan kohtaan, niin koko homma voi olla siinä.

Toni pyrkii kuitenkin olemaan ajattelematta asiaa. Ei hän stressaa eikä mieti liikoja myöskään syömisiään.

– Jotkut sitä tekevät, mutta itse en laske kulutusta ja otan jälkkäriksikin kakkukahvit miettimättä asiaa.

Kokkolalaisuus on Tonille edelleen tärkeää, asuuhan osa perhettä täällä.

– Onhan se tietynlainen kunnia, että saa olla ilontuojana kotikaupungilleen. Mukavalta se tuntuu, sanoo vaatimaton mestari.