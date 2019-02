Dua Olivian hiukset kääntävät katseita – Onko tässä Kokkolan komein tukka?



Viisi kuukautta vanhan Dua Olivia Pazin hiukset saavat aikaan ihmettelyä. Pikkutytön hiukset ovat polkkamitassa ja ne saa helposti ponihännälle.

– Meidät pysäytetään useasti ja Dua Olivian hiuksia ihaillaan. Muutama on halunnut ottaa kuvankin näyttääkseen sen kotona. He ovat todenneet, että muut eivät muuten usko, kertoo äiti Carmen Paz naureskellen.

– Dua Olivia nauttii huomiosta ja hymyilee vieraille. Minustakin on kiva, kun häntä niin ihaillaan.

Bolivialaissyntyinen Carmen Paz kertoo, että Boliviassa lasten runsas hiuskasvu on aivan normaalia.

– Bolivialaiset perheenjäseneni ovat kuitenkin sanoneet, että Dua Olivialla on harvinaisen paljon tukkaa. Sitä oli jo paljon hänen syntyessään ja hoitajat täällä Suomessa sitä ihmettelivätkin.

Hiusten ollessa lyhyemmät ne nousivat pystyyn itsestään.

– Hän näytti aivan pieneltä peikkotytöltä!

Kirkossa joku on luullut tytöllä olevan päässään karvainen pipo.

– He eivät ole tahtoneet uskoa, kun sanon, että ihan oikeat hiukset ne ovat. Jotkut ovat halunneet sitten tunnustella tytön hiuksia.

Carmen Paz sanoo, että pikkutytön hiusten hoito ei ole aiheuttanut hankaluuksia, mutta niiden kuivumista saa aina odotella.

– Dua Olivia tykkää itse leikkiä hiuksillaan ja vetää niitä usein sormillaan.

Dua Olivian hiukset saavat kasvaa ainakin kunnes hän täyttää vuoden. Silloin järjestetään erityinen seremonia, jossa vieraat saavat leikata hiustupsun itselleen muistoksi.

– Vastineeksi he antavat lapselle rahaa. Tällainen seremonia järjestetään, kun lapsi on 1-4-vuoden ikäinen, selvittää Carmen Paz, joka on järjestänyt seremonian aikoinaan esikoispojalleen, joka on nyt kahdeksanvuotias.

Kun vieraat ovat leikanneet hiustupsut muistoksi, ajetaan lapsen pää kaljuksi.

– Tämän ajatellaan antavan lapselle vahvat hiukset.