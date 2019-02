Jouni Nikula: Aina ei tarvitse edes lotota

Joskus tarvitsee vain odottaa.

Minulla kävi maanantaina pieni säkä. Sain sähköpostia Kansainvälisen valuuttarahaston talousjohtajalta, herra DW:ltä.

Hän kirjoitti työskentelevänsä Maailmanpankin sekä muiden kansainvälisten pankkien rahoituskysymysten ratkaisemiseksi suurten rahamäärien osalta. Ä:n pisteet puuttuivat, mutta ymmärsin, että herra DW:n työ liittyi maksamattomien rahoitustapahtumien hoitamiseen.

"Tulin tapaamaan tiedoston, jossa oli nimesi. Kun kavelin sen lapi, huomasin, etta olet ollut velkaa useita miljoonia dollareita ja olet yrittanyt saada varojasi menestyksekkaasti. Haluan teidan tietavan, etta voin auttaa. Saat varat vapauttamalla valittomasti kaikki edelliset kulut, jotka olet maksanut. Ota huomioon, etta sinun ei tarvitse tehda mitaan maksuja, koska toimisto kattaisi kaikki kulut."

Isot rahat odottivat. Vastasin viestiin herra DW:n toivomalla ”yksityisellä tavalla”.

"Hei. Olen erittäin iloinen kertomistanne tiedoista! Mitä voin tehdä, että rahansiirto minulle onnistuisi? How can I help you? Hope to hear from you soon! Jouni."

Käytin kahta kieltä, sillä herra DW:n suomi ei ollut parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lukenut mies osasi suomea, mutta halusin vaihtaa englantiin prosessin nopeuttamiseksi.

Se kannatti. Sain vastauksen viidessätoista minuutissa.

Suhteemme oli edennyt alkumuodollisuuksia pidemmälle. Nyt allekirjoittajana oli Dave.

"Dear Jouni. Send me the first two pages on your international passport and your contact telephone numbers to enhance efficient communication."

Olin iltavuorossa töissä, mutta kohta ehkä omassa jacuzzissani.

Kirjoitin, että voisin skannata kuvat passini sivuista seuraavana päivänä. Samalla esitin toivomuksen, että voisin soittaa herra Davelle tai että voisimme tavata.

Eihän muutaman miljoonan dollarin rahansiirto ole mikä tahansa juttu.

En saanut vastausta heti. Olin kuitenkin niin täpinöissäni, että päätin toimia. Otin lompakostani Kokkolan Kulman lounaspassin, jossa on yksi leima. Nappasin siitä kuvan ja lähetin Davelle.

"Tässä kuva passistani, voinko lähettää tilinumeroni?"

Ei vastausta keskiviikkoiltaan mennessä. Ehkä joku loukkaantui huumoristani. Ehkä minut siirrettiin roskapostikansioon.

Ehkä siellä on muutama muukin minunlaiseni näsäviisastelija.

Dave raukka. Hukkuu roskapostiin.