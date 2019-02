Hollantilaisautoilijoiden hyväntekeväisyystempaus kulki Nivalan kautta – Kitkarenkaat eivät olleet paras ratkaisu Pohjois-Ruotsin ja Suomen teille



Hollantilaismiesten kieli poskessa mutta vakavalla asialla tekemä hyväntekeväisyysajo teki mutkan Nivalaan viime torstaina. Varsinaisesti Eurooppaa kiertävä reitti ei kulkenut Nivalan kautta, mutta nivalalaisen ystävän takia osa retkikunnasta kävi näyttäytymässä paikkakunnalla.

– Joskus vielä lähdetään sinne Nivalaan ja katsotaan, mistä olet kotoisin, kertoo Tuija Jokisaari puhelimessa Amsterdamista, kuinka hänen ystävänsä ovat häntä "uhkailleet".

Jokisaari on kotoisin Karvoskylältä. Hän lähti sieltä nelivuotiaana ensin Ruotsiin ja päätyi sittemmin Hollantiin, jossa hän on nyt asunut 22 vuotta. Jokisaari on löytänyt leipäpuun matkatoimistoalalta. Ja kuinka ollakaan, hänen matkatoimistonsa on yksi matkan sponsoreista.

Hollantilainen retkikunta on tehnyt sponsorisopimuksia yritysten kanssa, eli rahat hyväntekeväisyyteen on kerätty jo ennen matkaa. Matkan aikana tehdään tempauksia, joilla hyväntekeväisyys ja sponsorit tulevat tutuksi. Asiaan kuuluu se, että tempaukset eivät pidä yleisöä totisena. Kuten vaikkapa ratsastetaan keppihevosella.

– Esimerkiksi Ruotsissa piti löytää nainen, joka hinaa heidän autoaan, Jokisaari valottaa.

Kyseessä on Carbage Run -nimellä tunnettu hyväntekeväisyyskiertue. Nivalan kautta koukkaavat hollantilaiset keräävät rahaa orpokotiin Nepaliin. Minkä ihmeen takia tällainen tapa kerätä varoja?

– Koska me pidämme tästä, haluamme tehdä hulluja asioita, sanoo yksi kuljettajista Ruud Bruin.

Hollantilaisia vaivaa muuten hieman sama asia kuin suomalaisiakin maailmalla. He puhuvat niin käsittämätöntä kieltä, että on pakko opetella myös jotain muuta. Retkikunnan jäsenet puhuvat erinomaista englantia.

Carbage Runin ajatuksena on se, että matkantekoon hankitut autot saavat maksaa korkeintaan 500 euroa, ja niillä tehdään reissu omalla kustannuksella. Sen verran Nivalaan poikenneet miehet paljastavat, ettei autoja saatu aivan viidellä sadalla. Mutta alle tonnin oli hinta jäänyt. Hintaa nosti se, että jonkinlaista erikoisvarustetta noinkin pitkä reissu vaatii.

Autoissa oli alla kitkarenkaat.

– Kauheaa, kauheaa, kuuluu kommentti rengastuksen sopimisesta Pohjois-Ruotsiin.

Nivalaan tehty syrjähyppy on kuuden tuhannen kilometrin reitin varrella. Matka on kulkenut Hollannista Ruotsiin, pohjoisen kautta Ouluun, ja Nivalan syrjähypyn jälkeen osaretkue suuntasi muiden pariin Kuopioon ja sieltä Helsinkiin.

Loppumatka sujui lautalla Viroon ja sieltä matkareitti kulki muiden Baltian maiden, Puolan ja Saksan kautta ajamalla Hollantiin. Kotikaupungissa Heiloossa he olivat viime lauantaina.

Tekstiä muokattu 21.2. klo 10: matkalaiset olivat saapuneet kotiin Hollantiin.