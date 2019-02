Tiina Ojutkangas: Säästäkää seinissä, ei hoidossa – Sillä on arvoa, että avun saa paikalle nopeasti

Sosiaali- ja terveysasioista puhutaan usein ulkokohtaisesti faktoina ja lukuina. Niihin onkin helppo suhtautua järkiperäisesti eikä siinä ole edes mitään vikaa.

Tunne tulee mukaan peliin, kun lakataan puhumasta "muista ihmisistä". Vanhustenhoitokeskustelu on onneksi osoittanut, että ihmiset osaavat olla myötätuntoisia myös vieraiden kohtaloissa.

Hoitokriisi on tuntunut koko ajan sielun syövereissä asti, koska en ole voinut olla ajattelematta, miten vanha oma isä on, vaikka hänen kohdallaan onkin selvää, että kaikesta siitä huolehditaan, mikä on ihmisen käsissä.

Millaista huolta ja pahaa mieltä saattavat kaikki hälyttävät uutiset aiheuttavat monissa vanhoissa ihmisissä, kun tässäkin vaiheessa elämää tuntee tietynlaista avuttomuutta tulevaisuuden suhteen.

En ole ikuisesti kaikissa sielun ja ruumiin voimissa kuten nyt kuvittelen olevani. Voin sairastua ja joutua muiden ihmisten hyväntahtoisuuden ja avun varaan. Se ei ole mukava ajatus, koska pärjään, päätän ja selviydyn usein omin voimin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soite, meidän alueellamme vaikuttava sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, on sanalyhenne, joka konkretisoituu erilaisina rakennuksina, sairaalana, terveysasemina, hoitokoteina.

Se näyttäytyy vaihtelevissa elämänvaiheissa eri tavoilla. Työelämässä olevat ovat usein työterveyspalvelujen piirissä ja hyvässä lykyssä Soiten palveluja tarvitsee harvoin, jos ei tule jotakin hätätilannetta.

Tällä viikolla tuli hätätilanne. Mies kaatui ja tuntien harkinnan jälkeen päätti vaimon voimakkaan kannustuksen, lue: pakottamisen, jälkeen lähteä päivystykseen. Ilta oli ruuhkainen, odotustilat näyttivät olevan täynnä ihmisiä ja jo puhelimessa varoitettiin, että odotus voi venyä tuntien mittaiseksi.

Lopputulos oli kuitenkin se, että kylkiluunsa murtanut mies pääsi ensiavun jälkeen yöllä kotiin. Aamulla tosin selvisi, että olisivat pitäneet tarkkailussa yön yli, mutta kotiin piti päästä. Myös pikkukoirat olivat huolen jälkeen iloisia ja lopen uupuneita. Niillekin oli selvästi kova paikka, kun isäntä ei ollut kotona. Vaikka kylkiluut paranevat, hiipi mieleen elämän ja ihmisen haavoittuvuus.

Kun terveyspalvelut toimivat ja ambulanssin saa hädän hetkellä paikalle nopeasti, sillä on arvoa. Seinät, rakennukset, hallinto ja rakenteet eivät ratkaise.

Hyvä ja saavutettavissa oleva hoito tuo turvallisuuden tunnetta, jonka soisi kuuluvan suomalaiseen ja keskipohjalaiseen elämään ihmisten varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja.