Muellerin koko raportti Trumpin tiimin väitetystä vehkeilystä Venäjän kanssa ei ehkä koskaan tule julkisuuteen



Erikoissyyttäjä Robert Mueller raportoi uutiskanava CNN:n mukaan ensi viikolla oikeusministeri Bill Barrille, mitä hän on saanut selville siitä, vehkeilikö presidentti Donald Trumpin lähipiiri Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana.

CNN:n mukaan suuri kysymys on, kuinka paljon raportista kerrotaan ensin kongressille ja sitten suurelle yleisölle.

Muellerin raportin antaminen on kriittinen piste Trumpin presidenttitarinassa kun ottaa huomioon, miten raskaita esitetyt syytökset ovat. Trump on leimannut Muellerin tutkinnan”huijaukseksi” ja ”noitavainoksi”.

Yhdysvallat voi joutua todistamaan uutta virkarikossyytetarinaa, mikäli raportista selviää Trumpin tiimin vehkeilleen Venäjän kanssa ja presidentin yrittäneen johtaa oikeutta harhaan asiassa.

Paljon on etukäteen hämärän peitossa, ja voi jäädäkin hämäräksi riippuen siitä, miten paljon Barr katsoo tarpeelliseksi raportoida eteenpäin kongressille ja julkisuudelle.

Edessä voi olla oikeudenkäyntien sarja kolmiossa Valkoinen talo, oikeusministeriö ja kongressi. Sarjan päätepiste lienee korkeimmassa oikeudessa.

Tähän mennessä Mueller on saanut aikaiseksi 10 rikosjuttua, neljä ihmistä on tuomittu vankeuteen. Syytteitä on saanut 37 ihmistä ja muuta tahoa.

Trumpin kampanjointia johtanut Paul Manafort on joutunut vankilaan valehtelusta todistajana. Presidentin henkilökohtainen asianajaja Michael Cohen on myös joutumassa vankilaan, vaikka hän onkin auttanut Muellerin tutkimuksia.

Trumpin erotettu kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn odottaa omaa tuomiotaan. Hän on paljastanut Trumpia lähellä olevien henkilöiden runsaan valehtelun mitä tulee suhteisiin venäläisten kanssa.

Oikeusministeri Barr joutunee kovan painostuksen kohteeksi kongressin demokraattien taholta. Hänen vaaditaan kertovan julkisuuteen mahdollisimman paljon Muellerin raportista.

Muellerin saamassa tehtävässä häntä vaaditaan vain antamaan luottamuksellinen raportti oikeusministerille siitä, miksi hän päätti nostaa oikeusjutun toisia ihmisiä vastaan ja vapauttaa toiset.

Oikeusministeriön vallitseva mielipide on, että istuvaa presidenttiä ei voi panna syytteeseen rikoksesta, ei vaikka Muellerilla olisi todisteita siitä, että tämä on rikkonut lakia.

Sen sijaan Mueller voi kertoa Trumpin toiminnasta raportissaan uskoen, että se kerrotaan edelleen kongressille. On vain kongressin asia päättää, toimiko presidentti väärin.

– Mielestäni amerikkalaiset ansaitsevat tietää totuuden. Kuten Thomas Jefferson sanoi, ’jos ihmiset tietävät totuuden, he eivät tee virhettä’”, sanoi demokraattisenaattori Tom Carper CNN:lle.

Barr saattaa olla pakotettu suojelemaan julkisuudelta raportissa olevia salaisiksi julistettuja tietoja ja ihmisiä, joita syyttäjät ovat haastatelleet, mutta joita ei syytetä mistään.

Asiantuntijoiden mukaan kongressi lähtee helposti asian kanssa lakitupaan, mikäli Barr ei kerro kaikkea mahdollista raportin sisällöstä sille.