Keskipohjanmaan elokuvakriitikon TV-viikon valinta: Uudet kujeet Muumilaaksossa

No onkos tullut kesä nyt Muumilaakson talven keskelle? Ja onnistuukohan Muumipeikon hämätä Pikku Myytä?

★ ★ ★ ★

Muumilaakso. Ohjaus Steve Box, 2019 Yle TV2 ma 25.2. klo 20.00.

Muumilaakson tarinoita kävi tutuksi 1990-luvun lapsiperheille animaatioineen, ääninäyttelijöineen (Elina Salo) ja lauluineen (Benny Törnroos). Se oli jopa kansainvälisempi kuin suomalais-englantilainen Muumilaakso. Nuorimpaan kohdeyleisöön uudetkin muumit uppoavat varmasti. Kolmiulotteisessa, pyöreämmässä vaikutelmassa on oma viehätyksensä.

Mymmelin lapsikatras valtaa muumitalon riehakkaassa aloitusjaksossa Pikku Myy tuli taloon. Muumipeikko (äänenä Joonas Nordman) Muumimamma (Satu Silvo) ja Muumipappa (Ville Haapasalo) ovat ihmeissään. Talvivieras lupaa lähteä vasta juhannuksena. Ei auta kuin puuhata kesää talven keskelle. Jakso perustuu Tove Janssonin sarjakuvaan Talonrakennus (1956).

Viikon päästä nähtävässä Kevätlaulussa meno rauhoittuu. Ollaan oikeassa keväässä ja Muumipeikko odottaa malttamattomana Nuuskamuikkusta (Olavi Uusivirta). Boheemi metsäläinen ei vain voi tulla, ennen kuin kevätlaulu on syntynyt. Jakso pohjautuu muumikirjaan Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia (1962).

Yhdeltä osin vanhassa oli vara parempi. Nyt ei ”käydä Muumilaaksoon” eikä ”muumitaloa lukita yöksi”. Törnroosin esittämät, Pierre Kartnerin säveltämät ja Jertta Ratia-Kähösen sanoittamat laulut on korvattu yhdentekevämmillä tuotoksilla. Kaikki tiesivät, mistä Törnroos lauloi. Ensijakson alkusävelmä ei kerro yhtään mistään. Nuuskamuikkusen metsäseikkailun melodinen hardrock hylkii sekin Janssonin muumimaailmaa.

Perusta on kuitenkin kunnossa. Alkuperäismusiikkiin ovat nimensä panneet Pekka Kuusisto ja Samuli Kosminen. Muumilaakso on uusi sovitus, eikä kaiken tarvitse pysyä samana. Lauluihin kotoutuu sarjan varrella. Jaksoissa kuullaan artisteja Tom Odell, First Aid Kit, Delilah Montagu, Declan McKenna ja MØ, sekä suomalaisista Almaa ja Chisua. Vaihtelu virkistää sillisalaatin uhallakin.

Muumilaakson tarinoita esitettiin 101 jaksoa. Muumilaakson ensimmäisellä kaudella nähdään 13 jaksoa.