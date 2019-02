Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Maalaiskirjeenkantaja Ojala kantaa postia Ylivieskassa



Tuttu kulkija Tuomiperän ja Kankaan aseman teillä Ylivieskassa on maalaiskirjeenkantaja Matti Ojala. Jo yhdeksäntoista vuoden ajan hän on lähtenyt uskollisesti reitilleen joka arkiaamu. Reitti on samanpituinen eli 19 km mitä Ojalalla on virkavuosiakin.

Ojala kulkee reitin polkupyörällä. Kesällä ja sievällä talvi-ilmallahan tuo matka ei ole mikään ajaa. Melkeinpä terveydekseen sen ajelee. Mutta postinkantajan on lähdettävä reitilleen joka aamu ilmoihin sen enempää tuijottamatta. Kovilla myrskytuulilla ja pakkasilla ajeleminen kysyy voimia 53-vuotiaalta invalidimieheltä. Toistaiseksi Ojala on pystynyt hoitamaan tehtävänsä moitteettomasti.

Ojala puhuu leikkimielellä Tarvan kerrallisesta autokeräystempauksesta. Silloin saivat poliisit autot.

- Mitäs ne terveet nuoret miehet autoilla tekee. Olisivat antaneet minullekin jonkinlaisen moottorin avuksi .

Sitten Ojala kääntää pyöränsä postin pihassa tuulta vasten ja lähtee polkemaan laukut täynnä postia. Postimiestä odotetaan pihaporteilla.