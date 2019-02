Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Meklari K. Salovaara esittää Marinkaisissa



LOHTAJA

Kaksipalstainen ilmoitus lehdessä ei ulkoasullaan hurmaa, Mutta siitä ei ole tässä kysymyskään: ne, jotka ovat huutokauppoihin hullaantuneet, jaksavat kyllä lukea pienen präntin ja löytävät taatusti kiinnostavat esineet.

Marinkaisten nuorisoseurantalo on lähes viimeistä tuolia myöten täynnä sunnuntaina illansuussa. Ilmassa on kiihtynyttä odotusta. Ostajat kiipeävät näyttämölle tutustumaan tavaroihin tarkemmin, sivelevät lasivitriinin pintaa ja taputtelevat mahapiirongin pulleata vatsaa.

Meklari K. Salovaara saapuu tasan viideltä. Hän on juuri ehtinyt käydä syömässä ja sanoo olevansa vähän hengästynyt. Ähky ei kuitenkaan vauhtia hidasta; meklarin kone lähtee käyntiin kuin juna.

Sovitaan, että maksuvälineenä ovat käteinen ja pankkikortti. Sovitaan, että kaksikymppiä on alin huuto, siitä kympin portailla sataseen ja sitten kahdenkympin korotuksilla eteenpäin.

Paikalla on selvästi alan harrastajia, jotka tekevät tarjouksensa niin vähäeleisesti, että maallikko voi vain ihmetellä meklarin huomiokykyä. Sitten on harrastelijoita, jotka välillä vähän hämmentyvät huudoissaan. Ja sitten on niitä, jotka tulevat vain hengittämään huutokaupan värisyttävää ilmaa.

Aloitetaan puolarukista. Se on vähän kuin harjoituskappale; meklari neuvoo, ettei esimerkiksi rouvan kannata huutaa puolisonsa kanssa kilpaa. Rukki irtoaa yhdeksälläkympillä, ja kantaja lähtee liikkeelle.

Hevoskoristeinen messinkinen tuhkakuppi kiinnostaa kympin vauhdilla sataseen asti. Vielä kahdenkympin korotus ja kauppa on selvät.

Vauhti kiihtyy: raudoitettu aarrearkku 200 mk, sarjapöytä 150 mk, jalopuinen pikkupöytä 70 mk, Arabian vuosilautaset 140 mk kappale, vanha reki 70 mk, kahvimylly 120 mk, Fenno-radio 150 mk, Verdandi-kello 80 mk, alikessun asetakki 30 mk, rokokoolampetti 300 mk.

Salovaara nostelee kahden hengen sohvia ja soikeita sohvapöytiä ilmana kuin tyhjää.

Kansa kohahtaa, kun hän siirtyy lasivitriinin eteen.

- Tämä on antiikkikaupassa kymppitonnin juttu. Älkää nukkuko! Kokkolan suuntaan järjestyy kuljetuskin - ja ilmaiseksi.

Ensimmäinen huuto on tonni. Muutaman huudon päästä illan yksi kiinnostavimmista esineistä on myyty 2 300 markalla. Sodan jälkeen tehty vinokansilipasto vaihtaa omistajaa kahtasataa halvemmalla. Meklari on kuulevinaan rapsetta; salissa mietitään ja tuumataan.

- Joka paikkaan sinäkin tulet huutokauppaa pitämään, sanoo nainen yleisön joukosta säälivästi.

Meklari ei halua moittia yleisöä, joskus joku esine avain jää tiskiin. Ehkä se myydään jo huomenna Vierumäellä.