MM-Seefeld: Ilkka Herola mäkiosuuden jälkeen 20:s – kärkeen matkaa reippaasti



Ilkka Herola on kaukana takana yhdistetyssä mäkiosuuden jälkeen.

MM-hiihdot Seefeldissä jatkuvat tänään toisella kisapäivällä.

Ilkka Herola on 20:s ja paras suomalainen yhdistetyssä mäkiosuuden jälkeen. Hän lähtee hiihto-osuudelle minuutti ja 51 sekuntia kisaa johtavan Saksan Eric Frenzelin perässä. Mitaleille on matkaa 1.41 minuuttia. Suomen Leevi Mutru on 23:s (+2.09), Eero Hirvonen 27:s (+2.18) ja Arttu Mäkiaho 29:s (+2.22).

Mäkihypyn karsinta hypätään kello 15.30 alkaen. Siinä on mukana suomalaisista Antti Aalto, Andreas Alamommo, Jarkko Määttä ja Eetu Nousiainen.

Yhdistetyn 10 kilometrin hiihto-osuus alkaa klo 17.15

Yhdistetty mäkiosuuden jälkeen:

1.EricFrenzel Saksa

2.MarioSeidl Itävalta +0:05

3.JanSchmid Norja +0:10

.....

20. Ilkka Herola +1.41

23. Leevi Mutru +2.09

27. Eero Hirvonen +2.18

29. Arttu Mäkiaho +2.22