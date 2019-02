Pääkirjoitus: Nyt odotetaan talvilomaa kuin kuuta nousevaa



Koulujen talvilomia aloitellaan parhaillaan Keski-Pohjanmaalla. Osa Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista aloittaa lomailun viikon kuluttua. 8-tiellä näkee konkreettisesti lomaliikenteen suunnat tänä ja ensi viikonloppuna.

Perusopetuslain mukaan koulujen lukuvuodessa on 190 työpävää, ja kevätkauden katkaiseva talviloma on monelle koululaiselle ja koulun henkilökunnalle varmasti tarpeen. Seuraava pitempi vapaa on pääsiäisenä ennen pitkää kesälomaa.

Koulujen loma-ajoista ja oikeista ajankohdista on keskusteltu runsaastikin. Talvilomat taitavat olla yleisen keskustelun perusteella parhailla paikoilla. Eri puolilla Suomea lomaillaan porrastetusti, ja se jakaa laskettelu- ja hiihtokohteiden ja muidenkin lomapaikkojen ruuhkaa useille viikoille.

Suomalainen työelämä on muuttunut ja muuttuu kovaa vauhtia. Tyypillisistä työajoista siirrytään epätyypillisiin. Todella monet palvelut toimivat kaikkina viikonpäivinä, myös juhlapyhinä ja parhaimmillaan vuorokauden ympäri.

Vaikka vakituisesti töissä olevilla yleensä on talviloma, ei ole itsestään selvää, että oma vapaa osuu koululaisten lomaviikolle ainakaan molemmilla vanhemmilla.

Parhaimmillaan koko perhe pystyy lomailemaan samaan aikaan ilman stressiä lasten hoidosta ja muista järjestelyistä. Aina lomaa ei saa siihen ajankohtaan, johon on sen toivonut. Monissa työpaikoissa on kiertävät lomat ja toisaalta samassa yrityksessä saattaa olla useita koululaisten vanhempia, joten loma-ajoissa on joustettava.

Pikkukoululaisille ei ole välttämättä hoitopaikkoja tarjolla ellei perheen ja suvun tukiverkko ole käytettävissä. Kunnat ja yhdistykset järjestävät jonkin verran ohjelmaa ja kursseja lomaviikolle.

Moni odottaa talvilomaa kuin kuuta nousevaa: sen verran paljon pitkä ja pimeä talvi verottaa voimia. Joku lähtee ulkomaille, toinen kotimaahan ihan perinteiselle hiihtolomalle ja osa ihmisistä nauttii lomailusta kaikkein parhaiten kotona. Lomantarpeessa ovat varmasti useimmat – perhetilanteesta riippumatta.

Sunnuntain Keskipohjanmaassa kerrotaan talvilomavinkkejä tulevalle viikolle. Erityisen mukava on päästä lukemaan lasten ajatuksia siitä, millainen on unelmien loma.

Tiina Ojutkangas