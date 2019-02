Mauri Nygård lähtee Seitsemän tähden liikkeen kansanedustajaehdokkaaksi



Kokkolalainen filosofian lisensiaatti ja maailmanparantajaksi ehdokaslistalla tituleerattu Mauri Nygård lähtee Seitsemän tähden liikkeen kansanedustajaehdokkaaksi. Paavo Väyrysen johtamalla liikkeellä on nyt yhteensä 122 kansandustajaehdokasta. Ehdokkaiden hankinta jatkuu muun muassa puolueen puheenjohtajan puhetilaisuuksien yhteydessä. Tavoitteena on täysi ehdokasmäärä kaikissa manner-Suomen vaalipiireissä ja Seitsemän tähden liike on ryhtynyt hankkimaan ehdokkaita myös Euroopan parlamentin vaaleihin.