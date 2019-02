Field trip -konsertti Centrialla tiistaina – vieraina Petri Hakala ja Piia Kleemola



Centria-ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen Taiteilija talossa -projektin vieraaksi saapuu tiistaina kaksi suomalaisen kansanmusiikin taituria, kielisoittaja Petri Hakala ja viulisti Piia Kleemola.

Petri Hakalan soittimia ovat mandoliinit, kitara ja viulu. Hän on ollut mukana lukuisissa kansanmusiikkiyhtyeissä esiintyen ja levyttäen Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hän on myös työskennellyt erilaisissa produktioissa esimerkiksi Suomen Kansallisoopperassa. Hakala on toiminut kielisoitinten tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa vuodesta 1989.

Viulisti Piia Kleemola on Seinäjoella asuva ammattikansanmuusikko. Kleemolan erityisalue on eteläpohjalainen pelimanniviulismi, jota hän tutki musiikin tohtorin tutkinnossaan Sibelius-Akatemiaan vuonna 2011. Kleemola on toiminut johtavissa rooleissa erilaisissa yhtyeissä sekä tanssin ja teatterin parissa esittäen perinteistä kansanmusiikkia, improvisaatiota ja uutta sävellettyä musiikkia.

Hakala ja Kleemola perustivat duon vuonna 2016 työskennellessään Haapavesi Folk Music Festivalin taiteellisina johtajina. He soittavat kansanmusiikkiklassikoita kamarimusiikillisessa hengessä, vahvasti improvisoiden. Duon debyyttilevy Field Trip julkaistiin elokuussa 2018.

Field Trip -konsertti tiistaina 5.3 kello 19 Keski-Pohjanmaan konservatorion yläsalissa