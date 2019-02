Onni suosi Kokkolassa sunnuntaina: Kenosta 200 000 euroa



Viikonlopun Keno-kierros suosi Kokkolassa pelattua riviä, kun nettipelaaja onnistui saamaan pelaamallaan Keno-rivillä itselleen 200 000 euron voiton. Samaisen summan voitti myös juualaista nettipelaajaa.

Molemmat voitot tulivat euron panoksella kymppitason täysosumalla ilta-arvonnassa. Kokkolalainen osui sunnuntaina ja juukalaisvoittaja lauantaina.

Tänä vuonna Kenosta on saatu jo 17 vähintään 100 000 euron voittoa. Niistä suurin on tammikuussa Pelloon osunut 500 000 euron voitto ja seuraavaksi suurimmat viikonlopun 200 000 euron voitot. 150 000 euron voittoja on tullut seitsemän. Ne ovat menneet Heinävedelle, Hämeenlinnan, Kalajoelle, Kuopioon, Imatralle, Kuusamoon ja Nokialle.