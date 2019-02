Pääkirjoitus: Kipinä-tapahtumasta on hyvä suunnitelma – On fiksua ajatella tarpeeksi isosti



Yrittäjän päivänä Suomi täyttyy erilaisista tapahtumista, joissa pohditaan yrittämistä, yrittäjyyden edellytyksiä ja sitä, millaisia vastauksia kunnat antavat yrityselämälle ja yrittäjille.

Kokkolassa syyskuun 5. järjestettävä Kipinä-tapahtuma ottaa loikan eteenpäin perinteisessä ajattelussa. Ja se on tarkoituskin. Korkean profiilin tapahtuma nostaa Keski-Pohjanmaan vetovoimaa, uskoo Medirex Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö Erica Roiko Keskipohjanmaan haastattelussa maanantaina.

Viime syksynä oli tarkoitus järjestää Medirexin 35-vuotisjuhlat, mutta tapahtuma paisui Iron Maiden -tähden Bruce Dickinsonin puheenvuoroksi. Inspiraatiosta puhuminen sai yleisön innostumaan, ja sellaista meininkiä halutaan lisää.

Kohdeyleisönä on bisnesväki, mutta tapahtuma on kaikille avoin. Tavoite on 3000 hengen yleisö, ja vaikuttaisi jo tässä vaiheessa siltä, että tavoite täytyy.

Keski-Pohjanmaan isot ja pienet yritykset tarvitsevat ammattitaitoista työvoimaa. Työvoimapula on monessa yrityksessä tosiasia. Kipinän kaltainen tapahtuma on mahdollisuus, kun haetaan ihmisiä erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Kokkolasta ja koko seudusta annetaan oikea kuva: täällä osataan ajatella isosti eikä puuhastella.

Kipinä-tapahtumaa järjestävä Erica Roiko on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, että teollisuuden ympärillä pyörii paljon rahaa.

Kipinään on myös isoja suunnitelmia, joskaan pääesiintyjien julkistamista saadaan vielä odotella. Kun järjestäjä kertoo, että pääpuhuja on legenda, voi 5. syyskuuta päivämäärän merkitä kalenteriin valmiiksi. Tunnettuja ja vaikutusvaltaisia esiintyjiä ei hevin löydy, eikä ainakaan halvalla. Paikallisissa yrityksissä tehdään ratkaisuja, lähteäkö sponsoriksi vai osallistuako muuten vain.

Valtakunnassa on isoja tapahtumia kuten uusien teknologioiden Slush. Kokkolassa tapahtumien järjestämistä voi rajoittaa tilakysymys. Mitä kaikkea erityinen tapahtuma-areena mahdollistaisi? Jäähalli tai Kippari-halli eivät käy kaikkiin tarkoituksiin väkimäärän, turvallisuusasioiden tai tapahtumien järjestämistä vaativien rakennustöiden vuoksi.