Heikki Gummeruksen vieraskolumni: Hyvinvointivaltion perusteiden äärellä



Vuodenkierron eteneminen kevättä kohti on mieluinen juttu. Matin päivä (24.2.) on ensimmäinen kevätpäivä, joten talven selkä on jo taittunut. Valo lisääntyy koko ajan. Aika rientää niin nopeasti, että hetkessä eläminen nykyisessä markkinahumussa tuottaa vaikeuksia.

Pysähtyminen ja rauhoittuminen tekisivät enemmän kuin hyvää. Eikä se vaadi valtavia ponnistuksia. Yksi parhaita keinoja on lukeminen. Se avaa kiinnostavan ulottuvuuden, päästää mielikuvituksen valloilleen ja lataa akkua hyvällä tavalla. Lukukokemuksen jälkeen osaa laittaa asioita oikeaan tärkeysjärjestykseen.

Luontokin tarjoaa kiinnostavia kokemuksia. Niitä on tarjolla yllättävän lähellä, aivan kävelymatkan päässä lähimetsässä. Jopa lähempänäkin, sillä kotipihalle pystytetyllä lintulaudalla piisaa nähtävää. Päivän aikana voi bongata monia lajeja talitiaisten, pikkuvarpusten ja punatulkkujen johdolla.

Neljää vuodenaikaa pidetään rikkautenamme. Talvi on taas näyttänyt tapansa. Lumitöitä on saanut paiskia välillä tiuhaan. Sehän on todellista hyötyliikuntaa. Tuulikin on tuivertanut. Kansalaisia on ohjeistettu muun muassa tuuli- ja pakkasvaroituksilla. Lumi ja pakkanen aiheuttavat monenlaisia hankaluuksia. Vaikka ihminen kehittää tekniikkaa aina pidemmälle, luonnonvoimia ei taideta saada hallintaan.

Kasvihuoneilmiö etenee, mutta ei Suomi aivan hetkessä muutu kesämaaksi, vaikka viime kesä olikin helteinen. Kasvihuoneilmiö lisää säiden ääri-ilmiöitä. Pakkanen saattaa nousta huippulukemiin, kuten kävi rapakon takanakin. Lunta puolestaan on saatu muun muassa eteläisessä Euroopassa erittäin paljon.

Harvinaisen lauha helmikuinen sää ei ole edustanut tavanomaista talvikeliä. Edellisestä föhntuulen tuomasta leudosta ilmanalasta on kulunut kuusi vuosikymmentä. Lauha keli ja sade ovat aiheuttaneet myös todelliset pääkallokelit.

Luonnon kanssa ei saisi temppuilla. Nyt on jo menty liian pitkälle. Kasvihuoneilmiön hillitsemiseen on ryhdytty vasta pakon edessä, vaikka monet asiantuntijat ovat muistuttaneet sen todellisuudesta jo pitkään. Eikä herääminen kata koko tellusta.

Ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä ihmisen on kannettava vastuunsa. Kulutusjuhlalla ja kasvulla on varjopuolensa. Ryhtiliikettä siis kaivataan. Reipasta parannusta ilmastoasioissa odotetaan Yhdysvalloilta, Intialta, Kiinalta ja Venäjältä. Nämä neljä maata ovat avainasemassa, koska isot ovat isoja silläkin saralla. Suomen merkitystä noissa talkoissa voi kuvata Havukka-ahon ajattelijan tavoin ”kusiaisen valtuuksilla avaruudessa”.

Eduskunta- ja EU-vaalit ovat keväinen kansanvallan huipennus, jonka toivotaan kiinnostavan äänestäjiä. EU-vaaleilla tosin ei tahdo olla imua. Mutta eduskuntavaaliehdokkaat käärivät jo hiojaan. On taas lupausten aika. Kansaa puhuttava vanhustenhoidon tilanne nousee kärkiteemaksi turuilla ja toreilla, joissa ehdokkaita tavataan. Muun muassa eläkeläisillä, lapsiperheillä ja vähävaraisilla on ystäviä vaaleihin asti, mutta kunhan edustajapaikat on jaettu, ääni kellossa muuttuu ja palataan tuttuun teemaan, rahasta on puutetta. Mihin rahaa käytetään, se ratkaistaan arvovalinnoilla. Vanhustenhoidon räikeiden epäkohtien takia nyt on vakavan arvokeskustelun paikka. Siinä ollaankin hyvinvointivaltion perusteiden äärellä.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan eläkkeellä oleva toimittaja.