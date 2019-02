Luotolainen Baltic Yachts irtisanoo seitsemän henkilöä – Luksuspurjeveneitä valmistavan yrityksen yt-neuvottelut päätökseen



Luodossa luksuspurjeveneitä valmistavan Baltic Yachtsin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet ja neuvottelujen tuloksena vähennetään toimihenkilö- ja tukitoiminnoista seitsemän henkilöä. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki toimihenkilöt ja tukitoiminnat. Osa työntekijöistä oli irtisanoutunut ja hakeutunut töihin Baltic Yachtsin ulkopuolelle. Osalle on löytynyt töitä tuotannosta.

– Prosessi on ollut monimutkainen, mutta se on toteutettu yhteisymmärryksessä henkilöstön kanssa. Yrityksessä ymmärretään, että tulevaisuuteen tähtäävä, vahva ja tehokas organisaatio on Baltic Yachtsin etu. Nämä muutokset tukevat työtämme”, sanoo Baltic Yachtsin CFOO Jurate Keblyte tiedotteessa.

Baltic Yachtsin liiketoiminta jatkuu normaalisti. Yritys toimittaa tulevan kesän aikana kolme uutta jahtia sekä jatkaa nykyisten rakennusprojektien kanssa. Neuvotteluissa on myös uusia projekteja.