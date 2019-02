Pietarsaarelainen luksusveneiden valmistaja irtisanoi seitsemän työntekijää – kolmetoista muuta lähti omasta aloitteestaan: "Nämä muutokset tukevat työtämme"



PIETARSAARI

Pietarsaaressa ja Luodossa luksusveneitä valmistava Baltic Yachts on saanut yt-neuvottelunsa päätökseen. Irtisanomisten määrä jäi ennakoitua pienemmäksi.

Neuvottelujen tuloksena Baltic Yachts irtisanoo seitsemän työntekijää.

Neuvottelut koskivat vain toimihenkilöitä ja tukitoimintojen työntekijöitä - ei lainkaan tuotannon työntekijöitä.

Yt-neuvottelujen piiriin kuului kaikkiaan 100 henkilöä, joista 80 jatkaa Baltic Yachtsin palveluksessa.

Irtisanomisten lisäksi henkilöstöä lähti omasta aloitteestaan, vaihtoi työnantajaa, tai siirtyi tuotannon puolelle Baltic Yachtsin tehtaalla.

Yhtiön palveluksessa on kaikkiaan noin 250 henkilöä.

Yhtiön johto vaihtui viime syksynä, kun seitsemän vuotta Balticin toimitusjohtajana työskennellyt Sam Stenbergin työsopimus irtisanottiin. Talouspäällikkö Sascha Laitinen lähti samassa yhteydessä.

Balticin saksalainen omistaja Hans Georg Näder toi johtoon kaksi henkilöä omista riveistään: saksalaisen Jurate Keblyten ja brittiläisen Henry Hawkingsin.

Baltic Yachts ei ole viime vuosina kertonut tuloksestaan.

Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan vuoden 2017 tulos oli 4,3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Baltic Yachtsin tiedotteessa kerrotaan, että yhtiön toiminta jatkuu normaalisti irtisanomisista huolimatta: Irtisanomiset eivät lisää ostopalvelujen tarvetta.

– Prosessi on ollut monimutkainen, mutta se on toteutettu yhteisymmärryksessä henkilöstön kanssa. Yrityksessä ymmärretään, että tulevaisuuteen tähtäävä, vahva ja tehokas organisaatio on Baltic Yachtsin etu. Nämä muutokset tukevat työtämme, talousjohtaja Jurate Keblyte kirjoittaa yhtiön tiedotteessa.

Baltic Yachts toimittaa ensi kesänä kolme uutta purjevenettä.