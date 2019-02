Pääkirjoitus: Karmea jalankulkusää on aidosti kiperä ongelma



Liukkaus on ollut viime päivien keskustelunaihe kaikkialla, missä vähintään kaksi ihmistä on kohdannut. Sosiaalinen mediakin täyttyy kansalaisten kokemuksista. Joku on kokenut harmittoman kaatumisen ja toinen joutunut vakavampien kaatumisvammojen takia päivystykseen.

Säiden vaihtelut, runsaat lumisateet ja lopulta erityisen lämmin säätyyppi ovat liukastaneet kadut ja tiet Keskipohjanmaan levikkialueella. Ilmatieteenlaitos on varoitellut melko poikkeuksellisesti erittäin liukkaista jalankulkusäistä.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan niitä on vuodessa tyypillisesti viidestä viiteentoista. Liukasta ja paikoitellen erittäin liukasta on selvästi useammin. Joskus varoitukset tuntuvat hiukan hätävarjelun liioittelulta. Osaavathan ihmiset sentään nykyäänkin arvioida, pystyykö kaduilla kävelemään ja miten liukkauteen tulee varautua. Varmasti näin onkin.

Viime aikojen erittäin liukkaat kelit ovat osoittaneet, että jäiset kadut voivat olla erityisen petollisia, kun niiden päällä on lunta tai vettä. Karmea jalankulkusää on oikea ongelma.

Liukuesteiden käyttäminen kengissä tai nastapohjaiset kengät ovat pelastaneet monta ihmistä turhalta kaatumiselta. Liukuesteitä pidetään usein turhaan ainoastaan vanhojen ihmisten varusteina, mutta erityisesti iäkkäänä ei kannata ottaa turhia riskejä kaatumisen aiheuttamista murtumista ja lääkärireissuista. Vammat haittaavat liikkumista ja voivat heikentää kuntoa nopeastikin.

Tilastot kertovat, että nuoretkin ihmiset kaatuvat ja kaatumisten aiheuttamien vammojen kustannukset kohoavat hyvin korkeiksi. THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ohjeistaa ihmisiä valitsemaan oikeat jalkineet ja käyttämään liukuesteitä. Asiantuntijat neuvovat pystyssä pysymisen varmistamiseksi välttämään turhaa kiirettä.

Liukuesteiden ja nastakenkien käyttäminen aiheuttaa joka talvi myös murinaa. Onhan tietysti selvää, että nastoilla käveleminen sisätiloissa voi tehdä lattioihin pahojakin jälkiä. Tuskin kukaan kävelee kotonaan nastoilla. Järki ja huomaavaisuus ovat paikallaan tässäkin asiassa.